30 Rock: nel teaser dello speciale Liz Lemon sgrida chi non indossa una mascherina

30 Rock tornerà sugli schermi con uno speciale il 16 agosto su NBC e nel teaser si può vedere la protagonista Liz Lemon perdere il controllo.

Il personaggio interpretato da Tina Fey viene infatti mostrato mentre reagisce dopo aver visto un uomo che non indossa la mascherina protettiva durante la pandemia. Liz si toglie una maschera e rivela di averne un'altra sotto, su cui è stampata la sua bocca mentre urla.

Il teaser dello speciale di 30 Rock anticipa anche il ritorno di personaggi molto amati come Jack, Tracy, Jenna e Kenneth.

Tina Fey, Alec Baldwin, Tracy Morgan, Jane Krakowski, Jack McBrayer sono solo alcuni protagonisti dello speciale di 30 Rock.

La storia, della durata di un'ora, non sarà interrotta da spot pubblicitari e, dopo la messa in onda su NBC sarà visibile anche sugli schermi di USA, Bravo, E!, Oxygen, SYFY, CNBC e Peacock.

Tina Fey e Robert Carlock, produttori di 30 Rock, avevano dichiarato annunciando lo speciale: "Siamo tutti felici di avere questa scusa per collaborare (a distanza) nuovamente insieme per NBC. Citando Kenneth the Page, ci sono solo due cose che amiamo in questo mondo, la televisione e tutti".