30 Rock, Donald Glover sulla serie di Tina Fey: "Mi hanno assunto solo perché sono nero"

Donald Glover ha dichiarato, come gli avrebbe confermato la stessa Tina Fey, di essere stato assunto come sceneggiatore per 30 Rock solo grazie all'iniziativa della NBC improntata sulla diversità.

A 23 anni, Glover ha ottenuto il suo primo lavoro come autore nella popolare sit-com nel 2006. In quel periodo, il network aveva cercato di essere più inclusivo, consentendo ai propri show di aggiungere scrittori di colore alla writers' room senza che ciò incidesse sul budget.

"È stata una questione di inclusività", ha detto Glover a GQ. "Non c'è astio tra noi, niente del genere, ma [Tina Fey] me l'ha confermato. Le ultime due persone in lizza per il lavoro eravamo io e Kenya Barris". Parlando dell'autore di Black-ish, ha poi aggiunto: "Ho capito che la scelta sarebbe ricaduta su uno dei due solo successivamente".

Glover ha ricordato che l'autore di Black-ish "un giorno mi ha colpito dicendomi: 'Ti ho odiato per anni'. Sembrava proprio che non mi dovessi trovare lì". Il lavoro di Glover come autore è continuato poi proprio con Atlanta su Fx e più recentemente con Sciame, che ha debuttato da poco su Prime Video.