30 anni (di meno): iniziate le riprese del film con Massimo Ghini e Nino Frassica

La casa di prodeuzione Camaleo ha annunciato l'inizio delle riprese, nel Lazio, del film 30 anni (di meno), di cui sono state condivise anche le prime foto dal set.

Il lungometraggio è diretto da Mauro Graiani e nel cast ci sono Massimo Ghini, Nino Frassica, Antonio Catania, Claudio Gregori (Greg), Claudio Colica, Claudio Casisa, Leonardo Ghini e Giulia Elettra Gorietti. Tra gli interpreti ci sono poi Fabrizio Nardi e Milena Miconi.

I primi dettagli del progetto

Prodotta da Camaleo, società di produzione cinematografica e distribuita prossimamente al cinema da Plaion Pictures, 30 anni (di meno) viene descritta come una crazy comedy in cui 3 sessantenni ricoverati in una clinica (Ghini, Greg e Catania) condividono una inaspettata esperienza: grazie ad una pillola, acquistata online su un sito cinese per favorire le prestazioni sessuali, si ritrovano improvvisamente più giovani di trent'anni (Ghini Jr, Colica e Casisa) e ne approfittano, sulle prime per fare tutto ciò che alla loro età gli è fisicamente precluso, in seguito cercando di utilizzare questo "superpotere" per aggiustare oggi, i torti e gli errori di ieri. Una seconda occasione da cogliere al volo, peccato che l'effetto della misteriosa pillola va e viene e i tre neo-trentenni saranno costretti a scappare dalla clinica per evitare di spiegare l'inspiegabile.

Le foto

30 anni (di meno) è una commedia scatenata e brillante, una commedia in stile "Smetto quando voglio incontra Una notte da leoni" e le risate saranno assicurate: i protagonisti hanno la possibilità di sperimentare un desiderio comune a tutti, quello di vivere una nuova giovinezza, non tanto per tornare indietro nel tempo, ma per affrontare il presente con l'energia e la spensieratezza che si perde invecchiando.

30 anni (di meno): un'immagine del film

30 anni (di meno): una foto del film

30 anni (di meno): una foto scattata sul set

30 anni (di meno): Antonio Catania in una foto dal set

30 anni (di meno): Massimo Ghini in uno scatto dal set