3 From Hell: la famiglia Firefly fa ritorno nel trailer dell'horror di Rob Zombie

La terrificante famiglia Firefly fa ritorno nel trailer di 3 From Hell, nuovo horror che va a concludere la trilogia di Rob Zombie.

Il regista e rocker Rob Zombie ha svelato il trailer ufficiale di 3 From Hell, atteso sequel degli horror La casa dei 1000 corpi e La casa del diavolo focalizzato sui crimini della famiglia Firefly alla fine degli anni '70.

In 3 From Hell Otis e Baby (Sheri Moon Zombie) sono in fuga dalla loro proprietà verso un motel deserto dove si riuniscono al padre di Baby, il Capitano Spaulding(Sid Haig), altrettanto folle e sanguinario. Mentre il trio continua a tormentare e uccidere coloro che gli capitano a tiro, il vendicativo Sceriffo Wydell (William Forsythe) è sempre più vicino.

Il trailer diffuso non dice molto sulla trama del film, ma svela un'estetica da grindhouse, il promo si conclude con uno sparo e una narrazione in voiceover, in omaggio alla tradizione anni '70.