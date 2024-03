007, Sam Taylor-Johnson dirigerà il marito se dovesse essere scelto? 'Sarei la prima regista donna'

Da diversi giorni si sono fatte largo con insistenza le voci di una possibile conclusione della vicenda legata al futuro James Bond, dopo l'addio di Daniel Craig al ruolo interpretato per oltre quindici anni. Secondo i bene informati il prossimo 007 sarà Aaron Taylor-Johnson, anche se non ci sono ancora comunicati ufficiali in merito alla questione da parte della produzione.

Bullet Train: un primo piano di Aaron Taylor Johnson

La regista e moglie dell'attore, Sam Taylor-Johnsonha commentato in maniera criptica il rumor che coinvolge anche lei in prima persona, inserita tra i nomi papabili a prendere in mano le redini della regia:"Intendi dire che potrei dirigere un film di Bond? La prima regista donna" ha glissato Taylor-Johnson, senza lasciar trapelare informazioni.

L'intensità di Aaron Taylor-Johnson

La regista è stata molto più aperta sul metodo di lavoro messo in atto dal marito quando si avvicina ad un personaggio che deve interpretare sullo schermo. Sam Taylor-Johnson ha dichiarato che il partner vive in maniera intensa quella fase, portando ad esempio Animali notturni di Tom Ford, nel quale interpreta un personaggio rozzo e malvagio:"Non si lavava, avva le unghie davvero lunghe, beveva e guardava molti documentari sui serial killer".

Aaron Johnson e Sam Taylor-Wood si sono incontrati nel 2009 sul set del film Nowhere Boy, quando l'attore aveva 19 anni e la regista 42 anni. Nel 2012 Johnson e Taylor-Wood hanno avuto due figli e sono convolati a nozze nel 2012.