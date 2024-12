28 Anni Dopo: lo zombie che compare nel trailer è davvero Cillian Murphy?

Quando nei giorni scorsi è stato diffuso il trailer di 28 Anni Dopo di Danny Boyle, l'apparizione non proprio rosea della star del primo film, Cillian Murphy, non è sfuggita agli spettatori.

Una scena in cui un membro dei non-morti, straordinariamente magro, spunta all'improvviso, nudo, dietro la nuova star Jodie Comer, è stata interpretata come una conferma delle voci sul ritorno di Murphy per un'apparizione nel nuovo film.

Le reazioni sono state ampiamente positive riguardo all'apparente cameo di Murphy, con un utente che ha suggerito che l'attore ha mantenuto "l'atmosfera inquietante perfetta per interpretare un infetto", mentre un altro ha scritto: "Oh Dio, finalmente! Non mi aspettavo che Cillian Murphy tornasse così! Sono sconvolto!!!".

Murphy, 48 anni, ha perso una notevole quantità di peso per Oppenheimer di Christopher Nolan, ma i suoi zigomi caratteristici erano già ampiamente riconoscibili grazie a una diversa gamma di personaggi interpretati nel corso di una carriera brillante.

Tuttavia, il Guardian ha ora rivelato che l'attore che interpreta il cosiddetto "Emaciated Infected" in 28 Anni Dopo, la cui uscita è prevista per il 19 giugno 2025, non è Murphy, bensì l'attore esordiente Angus Neill.

Neill, un mercante d'arte specializzato in antichi maestri, è stato individuato da Boyle, che è rimasto molto colpito dal suo peculiare aspetto. Neill lavora anche come modello e il suo profilo professionale indica che ha un girovita di 71 centimetri.

"Danny mi ha detto che mi aveva sempre pensato per quel ruolo", ha dichiarato Neill. "Ci siamo incontrati, siamo andati d'accordo e ho accettato di partecipare. Sul set ha una straordinaria capacità di ipnotizzarti e lavorare con lui al film è stata un'esperienza molto, molto intensa".