Jodie Comer ha avuto dei problemi respiratori causati dal fumo degli incendi canadesi arrivato a New York

Jodie Comer ha dovuto interrompere una rappresentazione di Prima Facie a New York a causa di problemi respiratori legati all'aria di New York, dove è arrivato il fumo degli incendi in corso in Canada.

Jodie Comer ha dovuto interrompere la sua performance sul palco di Broadway a causa di problemi respiratori causati dalla qualità dell'aria di New York, aggravata dagli incendi in corso in Canada.

L'attrice era impegnata al Golden Theatre quando, 10 minuti dopo l'inizio dello spettacolo, ha iniziato ad avere difficoltà ed è stata accompagnata dietro le quinte.

Lo stop alla rappresentazione

Un portavoce del teatro ha dichiarato: "Lo spettacolo di stamattina di Prima Facie è stato interrotto approssimativamente 10 minuti dopo l'inizio, dopo che Jodie Comer ha avuto delle difficoltà a respirare a causa della qualità dell'aria di New York legata al fumo degli incendi in corso in Canada. La performance è poi ripresa dall'inizio con la sostituta, Dani Arlington, nel ruolo di Tessa".

Prima Facie: Cynthia Erivo star del film tratto dallo spettacolo teatrale

Prima Facie, che diventerà un film con star Cynthia Erivo, racconta la storia dell'ambiziosa e sicura di se stessa Tessa, avvocato della difesa. La star emergente nel mondo della legge proviene da una famiglia di umili origini e difende con bravura e intelligenza i suoi clienti, anche chi viene accusato di violenza sessuale. Dopo essere stata stuprata da un collega, tuttavia, Tessa scopre che la legge non sempre fa giustizia.