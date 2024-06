28 Anni Dopo: Erin Kellyman, star di The Falcon and the Winter Soldier, nel cast del film

Nel cast di 28 Anni Dopo, il primo capitolo della nuova trilogia ideata da Danny Boyle, ci sarà anche Erin Kellyman, conosciuta dal pubblico televisivo per i suoi ruoli nelle serie Willow e The Falcon and the Winter Soldier.

Il progetto sarà prodotto dalla Sony e sarà distribuito a livello internazionale dal 20 giugno 2025.

Il cast di 28 Anni Dopo

Erin Kellyman è solo il nome più recente annunciato dai produttori e va ad aggiungersi a quelli prestigiosi dei già confermati Jodie Comer, Aaron Taylor Johnson, Ralph Fiennes e Jack O'Connell.

Per ora non sono stati svelati i dettagli dei personaggi affidati ai vari attori, mantenendo inoltre il segreto sulla trama del nuovo film.

Erin nella serie Willow

Danny Boyle è il regista di 28 Years Later, mentre il secondo capitolo sarà realizzato da Nia DaCosta.

La sceneggiatura del primo film della trilogia sarà scritto da Alex Gardland che, insieme a Boyle, sarà nel team dei produttori insieme ad Andrew Macdonald, Peter Rice e Bernie Bellow.

L'attore premio Oscar Cillian Murphy, inoltre, dovrebbe apparire nella trilogia dopo essere stato il protagonista del film diventato un cult che ha dato il via alla saga cinematografica, ed è coinvolto come produttore esecutivo.

28 giorni dopo: ecco perché è il miglior zombie movie degli anni 2000

Cosa raccontano i film di Danny Boyle

28 giorni dopo, primo capitolo della storia, aveva debuttato nelle sale nel 2002 e raccontava gli eventi con al centro un fattorino, interpretato proprio da Cillian Murphy, che si risveglia dopo essere stato in coma, scoprendo che il mondo è stato stravolto da un virus e ora il mondo è invaso dagli zombie.

Dopo il successo ottenuto ai box office internazionali, con oltre 82 milioni di dollari incassati in tutto il mondo, nel 2007 era stato prodotto il sequel 28 settimane dopo.