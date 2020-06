24, su Netflix in streaming da oggi

24 arriva su Netflix in streaming a partire da oggi: disponibili tutti gli episodi della serie completa, prodotta dal 2001 al 2010 per la rete televisiva Fox e interpretata da Kiefer Sutherland nei panni di Jack Bauer.

Dal 6 novembre 2001 al 24 maggio 2010, con l'aggiunta del sequel 24: Live Another Day nel 2014, il pubblico ha potuto seguire in tempo reale o quasi (ogni episodio da un'ora dura in realtà una quarantina di minuti per lasciare spazio alle interruzioni pubblicitarie) le lunghe giornate di Jack Bauer, agente del CTU (Counter Terrorist Unit) che nel corso di ventiquattro ore alla volta deve sventare vari complotti ai danni degli Stati Uniti, spostandosi tra Los Angeles (stagioni 1-6), Washington D.C. (stagione 7), New York (stagione 8) e Londra (Live Another Day), senza dimenticare la parentesi africana in 24: Redemption, il film girato nel 2008 per compensare la sospensione provvisoria dello show in seguito allo sciopero degli sceneggiatori americani.

24: Kiefer Sutherland in un wallpaper della stagione 8

24, una delle serie che ha cambiato la storia della televisione, è stato amatissimo da pubblico e critica: 11 le nomination ai Golden Globes, 68 quelle agli Emmy Awards, 10 agli Screen Actor Guild Awards e altri 200 riconoscimenti in giro per il mondo, tra premi e candidature. Un vero e proprio feticcio per molti amanti della serialità. Curiosità: nella terza stagione viene rivelato che Jack si è dovuto fare un particolare tatuaggio sul braccio sinistro come parte della copertura dell'operazione dei fratelli Salazar. Beh, invece che perdere tempo ogni giorno per ricostruire con il make-up l'intricato disegno, Kiefer Sutherland ha deciso di farsi direttamente il tatuaggio, che ancora porta ovviamente con sé.

24 è solo l'ultima di tante novità in catalogo a giugno 2020 su Netflix, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.