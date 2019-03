21, su Netflix in streaming da oggi!

Inizia marzo e il catalogo di Netflix si fa sempre più ricco: ad arrivare in streaming quest'oggi è 21, il film del 2008 dove Black Jack e truffa vanno di pari passo.

La pellicola si ispira alla storia del famoso MIT Blackjack Team, un gruppo di studenti nato dal Massachusetts Institute of Technology che ha utilizzato le tecniche di conteggio delle carte per vincere al blackjack in tutti i casinò del mondo.

In 21, già disponibile su Netflix, Ben Campbell è un timido e brillante studente di matematica che, avendo bisogno di pagarsi gli studi, trova nel gioco d'azzardo la soluzione ai suoi problemi finanziari. Grazie alle sue doti Ben viene reclutato in un team formato dagli studenti più dotati del college, team che svolge un'attività tanto particolare quanto redditizia: ogni weekend il gruppo muove alla volta di Las Vegas dove, utilizzando un sistema di calcolo ideato dal loro professore di matematica Micky Rosa, riesce a sbancare i casinò applicando la scienza al Black Jack. Sedotto dalla vita scintillante di Las Vegas, e dalla sua furba e sexy compagna di squadra Jill, Ben cederà alla pericolosa tentazione di forzare la mano al gioco...

Nel cast del film ci sono Jim Sturgess e Kevin Spacey, accompagnati da Kate Bosworth, Laurence Fishburne e Josh Gad. 21 ha incassato circa 158 milioni di dollari, da una budget di 35, e non è il miglior risultato del regista Robert Luketic, esperto di commedie di successo come La rivincita delle bionde o La dura verità, ma negli anni ha assunto un'aura di film cult grazie al passaparola dei fan. Una polemica ha avvolto l'uscita della pellicola, tutta riguardante il casting: la maggior parte dei membri del MIT Blackjack Team era di origine asiatica, e il film è stato accusato di whitewashing visto che non c'è neanche un attore orientale nel cast. Jim Sturgess, il protagonista, è inglese di Londra e per recitare il suo ruolo ha dovuto prendere lezioni di accento americano.

Il film di Robert Luketic è solo una delle tante novità in catalogo a marzo su Netflix che questo mese ha messo a disposizione degli utenti tante saghe memorabili e cult anni '80.