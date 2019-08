1994: il trailer della serie Sky che chiude la trilogia di 1992

Sky ha rilasciato il trailer di 1994, capitolo finale della trilogia inaugurata con 1992 e continuata con 1993. Nella serie in uscita il 4 ottobre sarà possibile ritrovare i protagonisti dell'epopea seriale che racconta l'Italia a cavallo tra Prima e Seconda Repubblica.

Nel trailer di 1994 vediamo le prime immagini del cast al completo: Stefano Accorsi (Leonardo Notte), Guido Caprino (Pietro Bosco), Miriam Leone (Veronica Castello), Antonio Gerardi (Antonio Di Pietro), Paolo Pierobon (Silvio Berlusconi) e Giovanni Ludeno (Dario Scaglia). Come per le prime due miniserie, si tratta di un progetto Sky Original prodotto da Wildside, e la regia è di Giuseppe Gagliardi e Claudio Noce. Non è ancora stato reso ufficiale il numero di episodi da cui sarà composta la terza e ultima miniserie.

La trilogia è stata creata da Alessandro Fabbri, Ludovica Rampoldi e Stefano Sardo, a partire da un'idea di Stefano Accorsi. La prima miniserie, 1992, è stata mostrata in anteprima, con i primi due episodi, al Festival di Berlino nel 2015, all'interno della nuova sezione Berlinale Special Series dedicata al meglio della serialità mondiale, ed è poi andata in onda su Sky Atlantic e Sky Cinema Uno dal 24 marzo al 21 aprile dello stesso anno (in chiaro è stata trasmessa da La7 all'inizio del 2016). Sempre nel 2015, al Roma Fiction Fest, ha vinto il premio per la sceneggiatura e per il miglior attore (Guido Caprino).

1993, che ha visto l'ingresso nel cast di Laura Chiatti e la promozione di Silvio Berlusconi a personaggio fisso, è anch'esso andato in onda su Sky Atlantic e Sky Cinema Uno, questa volta dal 16 maggio al 6 giugno 2017. Le vendite internazionali del progetto, a cura della Beta Film, hanno riscosso un notevole successo, con la messa in onda dei primi diciotto episodi in 85 paesi, tra cui Germania, Austria, Regno Unito e Irlanda dove sono trasmessi dalle emittenti Sky locali.