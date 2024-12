1923, il trailer della stagione 2 mette in guardia Harrison Ford: "Il ranch ti porterà alla morte"

Il gran finale di Yellowstone ci ha regalato il trailer della seconda stagione dello spinoff 1923, che anticipa l'inizio della guerra per la terra di famiglia.

Nella nuova stagione, che arriverà in esclusiva streaming su Paramount+ dal 23 febbraio 2025, Spencer (Brandon Sklenar) intraprende il cammino verso casa nel Montana mentre la sua amata Alexandra (Julia Schlaepfer) parte per il suo viaggio transatlantico per trovare Spencer e rivendicare il loro amore. Nel frattempo, Jacob Dutton (Harrison Ford) è in allarme dopo aver capito che la sua famiglia è sotto attacco mentre sua moglie Cara (Helen Mirren) prepara il suo fucile per il combattimento.

Nel cast della nuova stagione di 1923 ritroveremo anche Jerome Flynn, Darren Mann, Brian Geraghty, Aminah Nieves, Michelle Randolph, Sebastian Roché, Timothy Dalton e Jennifer Carpenter.

La saga di Yellowstone non si ferma qui

La seconda, e probabilmente ultima, stagione di 1923 proseguirà il racconto della storia della famiglia Dutton dopo gli eventi della prima serie prequel, 1883. Jacob e Cara Dutton, interpretati dalle star Harrison Ford ed Helen Mirren, sono la zia e lo zio di Elsa Dutton (Isabel May), la star di 1883 che compare in veste di narratrice di 1923. Il fratello di Elsa, Spencer Dutton (Sklenar), è emerso come l'ultima speranza dei Dutton nel finale della prima stagione del 1923. Nella seconda stagione, dopo essere stato separato dalla moglie Alex (Schlaepfer), deve continuare il suo viaggio di ritorno a Bozeman, nel Montana, per salvare sia il ranch Dutton che la sua famiglia da minacce esterne.

1923 è prodotto dal co-creatore di Yellowstone, Taylor Sheridan, con David C. Glasser, John Linson, Art Linson, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari, Ben Richardson, Michael Friedman e Keith Cox. La serie è distribuita da Paramount Global Content Distribution.