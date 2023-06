1918 - I giorni del coraggio stasera su Rai 3: cast e trama del film ambientato durante la Grande Guerra

Stasera su Rai 3 va in onda 1918 - I giorni del coraggio, film ambientato durante la Grande Guerra: cast, trama e curiosità

Stasera, 30 giugno, in prima serata su Rai 3, va in onda 1918 - I giorni del coraggio, un film del ciclo 'XX Secolo', che propone film italiani e stranieri in prima visione, che raccontano personaggi e fatti reali, eventi piccoli e grandi, accaduti nel corso del '900. Regista della pellicola è Saul Dibb, la sceneggiatura è stata firmata da Simon Reade e R.C. Sherrif, le musiche sono di Hildur Gudnadottir. Trama, cast, curiosità e trailer del lungometraggio.

1918 - I giorni del coraggio: Trama

. Il film è ambientato alla fine della Grande Guerra mondiale, pochi giorni prima della cosiddetta "offensiva di primavera", l'ultimo grande attacco delle forze tedesche sul Fronte occidentale. Un gruppo di soldati inglesi impegnati in Francia attende il nemico: fra di loro il sottotenente Jimmy Raleigh, che si è fatto assegnare alla compagnia, guidata da un suo amico d'infanzia. Ma l'uomo che trova in trincea è molto diverso da quello che Jimmy si ricordava.

1918 - I giorni del coraggio: Curiosità

1918 - I giorni del coraggio è stato presentato in anteprima al Toronto International Film Festival l'8 settembre 2017. In Italia è stato distribuito in versione DVD dal 2 settembre 2020. Nel Regno Unito è arrivato nelle sale il 2 febbraio 2018.

Il titolo originale è Journey's End, il film è basato sull'omonima opera teatrale scritta da R.C. Sherriff nel 1928. La pièce teatrale era a sua volta basata sulle esperienze personali di Sherriff come ufficiale dell'esercito britannico durante la Prima Guerra Mondiale.

1918 - I giorni del coraggio è stato girato principalmente a Ipswich, nel Regno Unito. La produzione ha cercato di ricreare fedelmente l'atmosfera delle trincee e ha costruito complesse ambientazioni di guerra per le riprese.

Il lungometraggio ha vinto diversi premi e nomination, tra cui il British Independent Film Award per il miglior suono.

1918 - I giorni del coraggio: Interpreti e personaggi

1918 - I giorni del coraggio: Critica e Trailer

1918 - I giorni del coraggio è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 91% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 73 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 6.7 su 10