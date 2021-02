13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi, stasera su Rete 4 il film con John Krasinski diretto da Michael Bay

Stasera su Rete 4, alle 21:30, appuntamento con l'azione firmata Michael Bay e con 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi, il film con John Krasinski ispirato a fatti realmente accaduti.

13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi è il film in onda stasera su Rete 4 alle 21:30, action movie firmato da Michael Bay nel 2016, con John Krasinski, adattamento cinematografico del libro 13 Hours di Mitchell Zuckoff.

13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi, i protagonisti del film in una scena del film

Il film (e il libro) è ispirato a fatti realmente accaduti in Libia l'11 settembre del 2012, quando un gruppo di terroristi attaccò a Bengasi un avamposto diplomatico americano e successivamente un vicino distaccamento della CIA.

Un gruppo di sei soldati professionisti americani si trovò a fronteggiare la situazione, cercando di salvare i propri connazionali.

Candidato agli Oscar nel 2017 nella categoria Miglior sonoro, 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi è il terzo film drammatico diretto da Michael Bay basato su eventi reali dopo Pearl Harbor (2001) e Pain & Gain - Muscoli e denaro (2013).