12 soldiers: Chris Hemsworth protagonista del film in onda stasera su Rai4

Stasera su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) alle 21:20 si entrerà nei territori del war-movie con 12 Soldiers, action-drama interpretato da Chris Hemsworth, Elsa Pataky e Michael Shannon.

Diretto da Nicolai Fuglsig nel 2018, 12 Soldiers è adattamento del bestseller Horse Soldiers del giornalista Doug Stanton, basato sulla storia vera dell'agente CIA e militare delle forze speciali Mark Nutsch, spedito in Afghanistan dopo gli attentati dell'11 settembre 2001.

Il film racconta proprio la missione di Nutsch (trasoformato per finzione nel capitano Mitch Nelson, interpretato da Chris Hemsworth) e del suo team composto da 12 uomini che si offrono volontari per una pericolosissima missione in Afghanistan al fianco di un signore della guerra uzbeko, nel tentativo di ricostituire l'Alleanza del Nord in chiave anti-talebana.

A seguire sempre su Rai4 una nuova puntata di "Wonderland" che questa settimana ospiterà Izabela Plucińska, animatrice polacca maestra della claymation, ovvero l'animazione in plastilina.

Il magazine di Rai4 approfondirà anche il fanta-horror russo Sputnik, che sarà trasmesso lunedì prossimo in prima visione assoluta, e per la rubrica Sound Invaders esplorerà il mondo macabro di Rob Zombie.

Infine, una nuova succosa anticipazione della seconda stagione di "Eli Roth's History of Horror".