10 Vite: Simone Ashley di Bridgerton, Zayn Malik e Mo Gilligan si uniscono al cast

Il nuovo film di Christopher Jenkins, 10 Lives (10 Vite) si arricchisce con un cast di tutto rispetto, accogliendo ufficialmente Il musicista Zayn Malik, Simone Ashley (Bridgerton, Sex Education) e il comico Mo Gilligan che interpreteranno quindi dei personaggi al centro della nuova commedia animata per famiglie realizzata in CGI.

Al centro di 10 Vite troviamo la storia di un gatto viziato ed egoista che dà per scontate le vite che ha a disposizione. Dopo aver perso con noncuranza la sua nona, implora di avere una seconda possibilità, un'opportunità per dimostrare che può imparare dai propri errori. Alla fine, il desiderio viene esaudito, ma con sviluppi esilaranti. Mo Gillian sarà la voce di Becket, questo gattino che ha ancora molto da imparare, mentre Simone Ashley à la voce a Rose, una studiosa e amante degli animali il cui sogno è quello di salvare la popolazione mondiale delle api e Zayn Malik è coinvolto nei panni canori dei due personaggi, Kirk e Cameron, fratelli gemelli che vorrebbero sembrare dei duri, nascondendo nel profondo un amore enorme per la loro mamma.

A completare il cast di 10 Vite troviamo Sophie Okonedo (con il personaggio di Grace (una sorta di donna eterea con il potere di concedere a Beckett la sua nuova serie di vite) e Dylan Llewellyn (che interpreta Larry, il compagno di laboratorio, un tantino chiuso, di Rose).

Per adesso oltre ai nomi dei produttori, Guy Collins e Sean Feeney per 10 Lives Productions Ltd, non sappiamo molto di più sul progetto.