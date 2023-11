10 Years with Hayao Miyazaki, la docuserie sul maestro dell'animazione arriva su Sky Arte e Now, ecco quando

Uno dei panel più attesi del Lucca Comics & Games 2023 è quello dedicato allo Studio Ghibli. Nel corso dell'incontro Gianmaria Tammaro è stata annunciata la data di uscita della docuserie su Hayao Miyazaki, 10 Years with Hayao Miyazaki, in arrivo su Sky Arte e NOW il 16 dicembre.

Docuserie in quattro parti, 10 Years with Hayao Miyazaki in origine è stato trasmesso dal canale tv giapponese NHK. Divisa in quattro segmenti della durata di poco meno di un'ora ciascuno, la serie di documentari è diretta da Kaku Arakawa, che ha ottenuto l'accesso al regista e allo Studio Ghibli a condizione che solo una persona (lo stesso Arakawa) potesse filmare e condurre interviste.

Il risultato è uno sguardo intimo al processo e alla storia del regista, che abbraccia il periodo compreso tra la produzione de I racconti di Terramare, diretto dal figlio di Miyazaki, Gorō Miyazaki, Ponyo sulla scogliera, La collina dei papaveri e Si alza il vento. Ogni episodio si concentra su un aspetto diverso della vita di Hayao Miyazaki, alcuni più generici (come lavora) e altri più specifici (la produzione di Si alza il vento).

La docuserie cattura non solo il suo genio, ma anche l'aspetto più pungente del suo carattere, che si è manifestato negli scontri col figlio durante la realizzazione de I racconti Terramare.