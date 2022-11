Zootropolis+, la recensione: 6 mini storie per tornare nella metropoli Disney

Zootropolis aveva colpito quando uscì nel 2016 per come sapeva mostrare, attraverso un buddy cop movie in salsa comedy, una metropoli in cui razze di animali antropomorfi diversissime convivevano pacificamente tra loro. Anzi il caso al centro della storia si incentrava proprio su quest'aspetto controverso. 6 anni dopo eccoci a parlare di quella metropoli nella nostra recensione di Zootropolis+, una sorta di espansione (come nei videogiochi) che ci permette di tornare in quel mondo con 6 corti animati, disponibili dal 9 novembre su Disney+. 6 mini storie che vogliono esplorare personaggi che non avevano avuto abbastanza spazio nel film vincitore dell'Oscar. Un po' come aveva fatto Cars on the Road, ogni puntata (o mini-film che sia) omaggia un genere cinematografico o televisivo, per strizzare ancora una volta l'occhio a quanto legato all'attualità e al nostro mondo sia l'universo di Zootropolis, in cui abbiamo l'opportunità di tornare a sbirciare. Non solo: gli episodi, che ora scopriremo insieme uno ad uno, sono ambientati in alcuni momenti specifici del film, raccontando quindi delle sottotrame inedite parallelamente alla macrostoria.

1. Bimba a bordo

Una scena della serie Zootropolis+

Ritroviamo Stu (Don Lake) e Bonnie (Bonnie Hunt), i genitori di Judy Hopps, co-protagonista del film, all'inizio della pellicola dopo averla accompagnata in stazione a Bunnytown. La coppia deve gettarsi in una corsa contro il tempo - e contro il treno che porta a Zootropolis - per recuperare la piccola di casa, Molly, che vi si è infilata di soppiatto. Una dimostrazione della chimica tra i due personaggi e dei loro doppiatori e uno squarcio sulla loro vita familiare, con tantissimi coniglietti figli.

2. The Real Mousewives of Little Rodentia

Zootropolis+: un'immagine della serie

Una sorta di Bride Wars - La mia miglior nemica che strizza l'occhio al reality televisivo The Real Housewives, e vede al centro la futura sposa Fru-Fru e la cugina Tru-Tru, Toporagno d'Onore. Le due non si vedono di buon occhio ma si erano fatte una promessa da piccole, e questo manda in effervescenza le altre candidate al ruolo. Una guerra senza esclusione di colpi, anzi di zampate, e di look alla Jersey Shore che alla fine vedrà vincere la famiglia.

3. Duke il musical

Zootropolis+: un momento della serie

Non poteva mancare un episodio musical in Zootropolis+ ma la sorpresa è il suo personaggio protagonista. Duke Donnolesi, donnola ladra per natura, riflette sulle scelte di vita sbagliate in un momento musicale allestito nella sua testa. La performance gioca con vari stili e suggestioni animate, quasi strizzando l'occhio al classico Fantasia. La canzone originale, "Big Time", che parte dai sogni più piccoli per andare sempre più in grande, è stata realizzata appositamente da Elyssa Samsel e Kate Anderson su una melodia di Michael Giacchino.

4. Il Padrino della Sposa

Una scena di Zootropolis+

Nel giorno del matrimonio della figlia Fru-Fru, Mr. Big durante il proprio discorso ricorda i giorni da immigrato, quando arrivò insieme alla nonna su una grande ruota attraverso l'acqua. Omaggiando il noir, la mafia story de Il padrino e il period drama, la puntata in semi-bianco e nero guarda ai giorni passati per sottolineare ancora una volta l'importanza della famiglia come nell'episodio dedicato a Fru-Fru, e l'inclusività che Zootropolis poteva offrire... magari con una piccola spintarella.

5. Zootropolis Got Talent

Zootropolis+: una scena della serie

Sempre a proposito di televisione, questo episodio omaggia i talent show che oramai impazzano sul piccolo schermo e sulle piattaforme streaming. Il ghepardo cuccioloso Clawhauser vuole provare a vincere il talent show cittadino, "So You Think You Can Prance", per far parte del corpo di ballo di Gazelle (Shakira). Lo aiuta a sorpresa il Capo Bogo, l'unico a rispondere alla chiamata del poliziotto da scrivania amante delle ciambelle, credendo di dover fare da guardia di sicurezza a Gazelle. Una strizzata d'occhio a Madagascar 3: ricercati in Europa.

6. Cena all'ora di punta

Un'immagine della serie Zootropolis+

Chiude questa prima stagione il grande ritorno di Flash e della fidanzata Priscilla. I due arrivano all'ultimo momento al ristorante dove lavora la protagonista dell'episodio, la cameriera Sam, che vuole arrivare in tempo all'atteso concerto di Gazelle, come nel film. La coppia rappresenta il peggior tipo di clientela... ma ci sarà una sorpresa finale che darà una lettura completamente diversa all'episodio. Adorabile e forse il migliore di Zootropolis+, anche perché sembra replicare l'iconica scena alla motorizzazione che ha reso famoso il personaggio per poi prendere una strada tutta sua.