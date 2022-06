Baymax! Il simpatico robot di Big Hero 6 torna su Disney+ pronto ad aiutare il prossimo

Baymax! - il simpatico robot in una scena della serie

Disponibile su Disney+ dal 29 giugno 2022 Baymax! è la nuova serie di cui non sapevate di aver bisogno ma che vi strapperà più di qualche risata rendendo la vostra giornata migliore e un po' più leggera. Composta da 6 corti autoconclusivi, questa produzione riporta su schermo l'omonimo e amato operatore sanitario robot conosciuto in Big Hero 6, che stavolta si troverà a svestire i panni del supereroe per occuparsi di ciò per cui è stato programmato: prendersi cura degli altri. Ovviamente sono state scelte diverse tematiche da trattare, alcune un po' più mature, altre più semplici, ma che evidenziano come l'attenzione e la gentilezza verso il prossimo siano fondamentali per una società migliore, più inclusiva e che rispetti le esigenze, ma sopratutto le fragilità, di ciascun individuo, proprio quelle fragilità che ci rendono umani e che fanno di Baymax un personaggio interessante, empatico, ma sopratutto perfetto e divertente a ogni età.

Baymax torna alle origini

Big Hero 6: il nostro eroe bianco in una scena del film animato

Il creatore della serie Don Hall ha raccontato durante la conferenza di presentazione che c'era l'idea di riportare Baymax su schermo facendogli fare ciò per cui era stato creato: "Ho pensato che la serie di Disney TV avesse esplorato così tante grandi strade e personaggi di Big Hero 6 che sarebbe stato bello concentrarci solo su Baymax, un paziente alla volta, una serie di storie divertenti in cui possiamo semplicemente incontrare uno dei suoi assistiti e divertirci con Baymax ad aiutarlo." Don Hall ha inoltre aggiunto: "È stato intenzionale non concentrarsi sul tema dei supereroi, non perché non ami i supereroi, anzi, li amo molto. Volevo solo una prospettiva diversa per la serie."

Baymax! - una scena della serie

Oltre le scene esilaranti del buffo robot protagonista, infatti, colpisce prima di tutto quell'umanità che sarebbe quasi impropria per una macchina e che invece è l'elemento che lo rende in grado di risolvere effettivamente i problemi dei suoi assistiti. Roy Conli, produttore, ha infatti espresso questo concetto parlando di come un disturbo fisico possa comportare molto altro per la persona che ne soffre: "Ognuno dei personaggi della serie ha un disturbo fisico, ma come al solito, quando hai un problema di questo tipo, c'è anche un elemento emotivo che lo accompagna e nel suo piccolo Baymax è in grado di affrontare entrambi."

La forza di Baymax

Baymax! - un momento della serie

Soffice, tondo e carinissimo, il personaggio di Baymax ispira tenerezza in noi spettatori. D'altra parte, chi non vorrebbe essere curato da un robot come lui? Ma sarà veramente questo il segreto del suo successo? Di sicuro non sono elementi trascurabili e Don Hall non ne fa un mistero. Quali sono quindi quegli elementi che rendono questo personaggio così conosciuto e apprezzato? "C'è una sorta di innata compassione che è insita in Baymax e un implacabile desiderio di aiutare che noi abbiamo usato per scopi comici nella serie. I suoi pazienti vogliono sbarazzarsene ma lui ce la fa sempre. Poi c'è il punto di vista del design, è un personaggio 'abbracciabile'. Tuttavia questo aspetto risale ai tempi di Big Hero 6, a quando abbiamo scoperto questa tecnologia robotica gonfiabile e l'abbiamo estrapolata e incorporata in questo personaggio. Il suo look comporta anche una sorta di semplicità: è stato progettato per non dargli lineamenti, per non dargli un volto."

Prendersi cura degli altri

Baymax! - un'immagine della serie

La necessità di prendersi cura del prossimo è una verità universale che, specialmente negli ultimi anni, si è rivelata fulcro della nostra società. In questo difficile periodo a livello globale, ci siamo resi conto di come alcune figure professionali si siano rivelate chiave di volta nella nostra nuova quotidianità. Roy Conli ha affermato che Baymax in qualche modo è dedicato a loro e parla di loro, di tutti quegli operatori sanitari che sono stati in prima linea: "Sono molto orgoglioso. Ogni episodio è in realtà dedicato ai nostri eroi in campo sanitario, perché viviamo in un'epoca in cui gli operatori sanitari sono appunto degli eroi. Quindi direi che anche nella sua attuale forma Baymax è ancora un eroe!" Non servono quindi imprese eclatanti per mettersi a servizio degli altri, a volte basta un solo gesto, comprensione e gentilezza. Forse è questa la lezione più importante che questo simpatico pupazzone gonfiabile vuole insegnarci, una morale che possiamo cogliere tutti. A prescindere dall'età che abbiamo, Baymax è in grado di arrivarci dritto al cuore ed è per questo che vi consigliamo caldamente la visione di questa serie. Credeteci, sarà tempo ben speso.