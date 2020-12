X Factor 2020, la finale, Mika: “N.A.I.P. è troppo fuori dagli schemi per odiarlo”

X Factor 2020, semifinale: l'esibizione dei Little Pieces of Marmalade

La finale di X Factor 2020 è sempre più vicina, quattro gli artisti rimasti in gara che, dopo una settimana intensa di prove e attività, calcheranno per l'ultima volta il palco della Sky Arena: Little Pieces of Marmelade, N.A.I.P., Blind e Casadilego stanno probabilmente vivendo la settimana più intensa e difficile da quando è iniziata la loro avventura nel celebre talent. Quella che ci aspetta sembra avere tutte le carte in regola per essere un finale equilibrato che darà spazio agli artisti, ma, sopratutto, permetterà allo spettatore di rivivere le emozioni del lungo percorso fatto, definendo con la maggiore precisione possibile l'identità dei concorrenti e la loro maturazione. La puntata sarà infatti suddivisa in tre manche: la prima che vede ciascun artista duettare con il proprio giudice, la seconda in cui verranno cantati medley dei brani più significativi eseguiti durante la trasmissione e una terza che dà spazio agli inediti dei ragazzi. Va tristemente detto che ad ogni turno uscirà un concorrente che non avrà l'opportunità di partecipare alla fase successiva e quindi di vincere il programma. La finale verrà trasmessa giovedì 10 dicembre 2020 su Sky Uno e in chiaro su Tv8 alle 21:15. Abbiamo partecipato alla conferenza in cui giudici e finalisti hanno anticipato qualche elemento di questa ultima puntata ma sopratutto hanno parlato del futuro dei loro protetti e delle possibilità che il mercato discografico attuale è in grado di offrirgli.

La forza dei Little Pieces of Marmelade

X-Factor 2020: Manuel Agnelli al tavolo dei giudici

Per nulla mainstream, hanno dalla loro la grande quantità di energia che riescono a sprigionare su un palco: i Little Pieces of Marmelade sono quella band che mai ti aspetteresti di veder salire sul palco di un talent come X Factor ma che, una volta attaccate le prime note, sono in grado di far saltare gli spettatori dai propri divani e in senso più che positivo. Giovani e, solo in apparenza, menefreghisti, il duo rock ha dimostrato durante le varie serate una competenza musicale veramente notevole che ha espresso, però, rimanendo sempre fedele ad uno stile e a delle sonorità che li definiscono e contraddistinguono. Il loro giudice, Manuel Agnelli, che salirà sul palco con loro per la prima manche, ha così espresso le aspettative per questa difficile finale: "Quello che speriamo per la finale è di suonare bene, in questo percorso abbiamo messo davanti la musica, perché i Little Pieces of Marmelade sono essenzialmente questo, musica. Vogliamo portare un po' di diversità, un gruppo come loro non c'è mai stato in trasmissione e farlo esibire davanti a un pubblico generalista come quello di TV8 è per noi una grande sfida. Loro rappresentano per la televisione un esempio di come l'energia, il carisma e l'empatia siano importanti quanto la musica." Anche per quanto riguarda il loro futuro il frontman degli Afterhours è stato molto chiaro: "Il futuro discografico dei Little Pieces of Marmelade è 'chi se ne frega'. Il loro avvenire è fatto di un percorso diverso da quello delle radio e della discografia, è fatto di concerti, di dischi e di anni di musica e di canzoni. Un tragitto fatto di soddisfazioni artistiche e personali. "_Il giudice ha poi aggiunto: "Con i Little Pieces ci siamo trovati dal primo giorno, loro si sono fidati da subito e per questo per me è stato molto facile lasciarli essere quello che vogliono essere. Qui la fiducia totale è la chiave per lavorare bene come squadra. Volevamo fare un racconto della musica e non vincere la gara. Volevamo portare questo tipo di musica in televisione, così forte, senza filtri."_

X Factor 2020, quarta puntata: i Little Pieces of Marmalade tra le fiamme

I Little Pieces of Marmelade non sono dei chiacchieroni, di sicuro preferiscono esprimersi su un palco piuttosto che davanti ad una trentina di giornalisti, ma qualcosa l'hanno detta e ci sono sembrati veramente determinati, non tanto nel vincere, quanto nell'avere il maggior tempo possibile per esprimere se stessi: "Daremo il massimo per questa finale, come abbiamo sempre fatto. Non ci aspettavamo di arrivare fin qui." Sul futuro si sono sbilanciati poco ma alla domanda se dopo aver suonato e cantato con Alberto Ferrari dei Verdena pensassero a qualche pezzo in italiano hanno risposto: "Sicuramente proveremo a fare qualcosa in italiano, io primo cantavo in italiano - ha affermato Daniele, batterista e voce della band -, lo scrivere in Italiano un po' l'ho perso ma se porteremo qualcosa in questa lingua dovrà essere una bomba."

X Factor 2020: il meglio e il peggio della semifinale

Hell Raton e Casadilego come Eminem e Dido

X Factor 2020: Hell Raton al tavolo dei giudici

"È la prima finale per me, io ero spaventatissimo quando ci hanno detto che dovevamo duettare, poi con una voce così bella come quella di Elisa. Abbiamo trovato un brano - Stan di Eminem ft. Dido - che per tutti quelli della mia generazione che si sono avvicinati all'hip hop è indimenticabile e iconico. È stato molto bello e stimolante, poi vedrete, i direttori artistici hanno fatto una bella messa in scena, chiuderemo in una maniera bellissima." Così Hell Raton esordisce parlando del suo duetto con Casadilego, prima performance della serata per la giovane Elisa che ha già dimostrato nel corso delle puntate di avere un enorme talento, nonché una voce che avvolge ed incanta. La ragazza ha detto di sentirsi serena per questa finale e parlando del suo percorso ha affermato: "Quello che sto sentendo è che alle mie spalle ho persone vere che danno un supporto vero e concreto. Ci è sempre stata insegnata la musica qui."

X Factor 2020: Casadilego nel secondo live

Hell Raton ha poi risposto alle critiche riguardanti la scelta dei pezzi per le sue concorrenti ribadendo il suo intento di sperimentazione: "Si è parlato molto di snaturare e stravolgere le ragazze, ma la verità è che noi abbiamo dato loro una palette di colori che potevano usare. Quando mi giravo verso di loro le vedevo contente del percorso e del gioco che stavano affrontando. Noi abbiamo sempre fatto la musica che ci piaceva, puntiamo alla qualità e non alla quantità. La musica è fatta di tentativi e sperimentazione, non di decisioni a tavolino. Quando si spengono i riflettori se i concorrenti non hanno nessuno che li affianca e che gli da delle prospettive di lavoro, si spengono. Il lavoro di un discografico è ampliare quel talento. Si mette in modo quella macchina che può dargli gli strumenti per affrontare il mercato discografico."

X Factor 2020 e le sue novità: "Gli inediti dei ragazzi già nella prima puntata"

Il successo di Blind

X-Factor 2020: Emma Marrone al tavolo dei giudici

Incredibile successo di pubblico lo ha avuto Blind, il suo pezzo inedito Cuore nero ha rilevato un numero incredibile di stream e visualizzazioni su YouTube. La sua giudice, Emma Marrone, così parla del duetto che dovranno affrontare insieme: "Siamo arrivati in finale, abbiamo scelto di cantare _La Fine che è un pezzo di Nesli riarrangiato da Tiziano Ferro. L'ho scelto perché ha un testo molto significativo, secondo me la frase 'arriverà la fine ma non sarà la fine' può veramente racchiudere ciò che è successo e succederà a tutti noi. È quello che ci auguriamo per tutti: che questa non sia la fine ma solo un grande inizio. Spero sarà una bella esibizione, durante le prove in studio è stato emozionante, in due minuti di canzone mi sono passati davanti questi due mesi di lavoro con lui." L'esperienza nel talent come giudice sembra aver dato ad Emma molto: "X Factor è stata un percorso incredibile, diverso da tutto ciò che ho fatto fino ad ora, mi sono messa in gioco ed è stata un'esperienza migliorativa. Torno a casa con più consapevolezza e con un bagaglio lavorativo nuovo. I ragazzi mi hanno messo nella testa tanti nuovi semini: nuovi linguaggi, nuovi suoni."_

X Factor 2020, quinta puntata: un momento dell'esibizione di Blind

Dal canto suo Blind sembra sinceramente felice ed emozionato di essere arrivato fin qui e parla del suo successo che ha colpito anche i più piccoli: "Quando ero piccolo non avevo un idolo. Quando uscirò da qui e troverò bambini che mi chiederanno foto e altro mi farà piacere, mi rivedo in loro. Mi piace stare a contatto con le persone che mi seguono, bambini o adulti." Alla domanda se grazie al suo grande successo di numeri si sentisse favorito il cantante torinese risponde così: "Non mi sento favorito, sono andato al ballottaggio in semifinale. I numeri conteranno dopo, non si possono tirare somme ora. Sono felice che il pubblico mi abbia _streammato così tanto, ma non mi sento assolutamente favorito."

X Factor 2020: Blind, il rapper dal cuore tenero, fa commuovere anche Emma (VIDEO)

In finale un N.A.I.P. eclettico e divertente

X-Factor 2020: Mika al tavolo dei giudici

N.A.I.P. è di sicuro la proposta più particolare di quest'anno. Grazie alla sua eclettica follia ha dimostrato a giudici e pubblico le sue incredibili doti interpretative nonché la sua capacità di mettere la sua impronta in tutto ciò che fa. Per quanto riguarda il duetto il suo giudice Mika racconta così il lavoro effettuato per adattare una sua canzone e renderla adatta per la finale: "Duetteremo su una mia canzone, Lollipop, mi sembrava un un testo adatto e ho Chiesto a N.A.I.P. di scrivere la seconda strofa in italiano. Le session necessarie a preparare questo brano sono fatte a lunga distanza, le percussioni sono state fatte a Tucson in Arizona e poi è stato rimontato tutto qui in Italia. Non volevamo andare verso il pathos, che è sempre una trappola della finale, ma mantenere un tocco di divertimento ricercato. Volevamo nascondere tutta la preparazione che è stata necessaria in un pezzo di due minuti e così è stato." Che impatto abbia avuto N.A.I.P. sul pubblico a Mika è molto chiaro: "Non si può dire "odio N.A.I.P." perché lui è così tanto fuori dagli schemi che c'è sempre qualcosa da apprezzare anche se musicalmente non è quello che ascolteresti di solito. Anche se non è nella tua playlist riesce a risultarti affascinante. La cosa peggiore è di essere qualcosa di finto emotivo o noioso e lui non è nulla di tutto questo."

X Factor 2020, Bootcamp: Mika, severissimo, non resiste al genio di N.A.I.P. (VIDEO)

X Factor 2020, quarta puntata: un momento dell'esibizione di N.A.I.P.

Cantante, polistrumentista, artista, molti sono i titoli che è possibile dare a N.A.I.P., ma davanti ai giornalisti il concorrente di X Factor si è espresso con umiltà, ironia ed estrema sincerità: "Non mi aspettavo nemmeno di arrivare in semifinale. Il punto di rottura tra chi ama e chi odia è la mission di una proposta artistica. Non si può piacere a tutti." Sul quale sia stato, però, quell'elemento che è riuscito ad arrivare al cuore del pubblico l'artista non ha dubbi: "Secondo me ha funzionato uno svelamento graduale di diverse cose e quindi si è arrivati al cuore e alle emozioni. Si è passati dal freddo al caldo." A noi spettatori non resta che metterci comodi sul divano in attesa di una finale che promette novità, emozioni ma sopratutto tanto, tanto spettacolo.