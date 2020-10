X Factor 2020, Bootcamp: Mika, severissimo, non resiste al genio di N.A.I.P. (VIDEO)

La prima puntata di Bootcamp di X Factor 2020 ha riportato in scena N.A.I.P., uno dei concorrenti più particolari emersi fin qui nella nuova edizione del talent SKY. E la seconda insolita esibizione, sulle note di "Un rapporto senza alcun senso", ha confermato l'ottima impressione delle Audition, convincendo anche il severissimo Mika.

Michelangelo Mercuri, questo il vero nome di N.A.I.P. (acronimo di "Nessun artista in particolare") ha portato sul palco di X Factor un altro pezzo scritto da lui che parla di "perdita di coscienza". Chitarra, loop machine, testo originale nel suo stile, il concorrente ha fatto letteralmente divertire Mika - mentore della sua categoria, quella degli Over - ma anche gli altri giudici che guardavano lo spettacolo dalla TV al fianco di Alessandro Cattelan, che dal canto suo ha particolarmente apprezzato la naturale propensione al sense of humor.

Particolarmente prodiga di complimenti è stata anche ieri sera Emma, che ha confermato il suo giudizio su N.A.I.P. senza mezze misure: "Per me lui è un genio". Sedia conquistata, dunque, per Michelangelo, che passa il turno e vola alla successiva fase della Last Call.

X Factor 2020 va in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno ed è sempre disponibile on demand.

