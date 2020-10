X Factor 2020: Blind, il rapper dal cuore tenero, fa commuovere anche Emma (VIDEO)

In questo X Factor 2020 di lacrime se ne sono viste già molte, ma è sempre sorprendente sondare quanto sia tenero il cuore di Blind, il rapper perugino che è riuscito anche questa volta a far commuovere Emma.

Non è stata la sua storia difficile, in questo caso, a regalare quei momenti di autentica emozione a quello che ora è ufficialmente uno dei finalisti di X Factor, ma la certezza di avercela fatta. Almeno un po'.

Blind è stato infatti tra i tre concorrenti scelti da Emma Marrone per la prossima fase dei Live del talent di Sky e Fremantle (che comincerà la prossima settimana, giovedì 29 ottobre).

Arrivato sul palco, davanti alla sua giudice a all'ospite Dardust con l'inedito Fatti Miei, il rapper di Perugia non ha convinto pienamente il produttore musicale con quella che per il pubblico da casa era la terza performance, ma alla fine Emma ha deciso di premiarlo, di accettare la sfida - preferendolo a Leo Menconi - perchè Blind, nonostante un carattere che spesso si rivela in tutta la sua fragilità, ha i numeri per "spaccare".

E al momento dell'annuncio ufficiale il rapper dal cuore tenero ha pianto di gioia e gratitudine, tanto da strappare qualche lacrima anche a Emma.