X Factor 2022, i Santi Francesi: "Abbiamo vinto e prima o poi ce ne renderemo conto"

Una finale spettacolare e ricca di emozioni quella di X Factor 2022. Il talent di Sky prodotto da Fremantle ha chiuso in bellezza e ha dimostrato di avere ancora una volta un pubblico presente e affezionato che ha fatto registrare un +20% di share rispetto alla finale dello scorso anno, con 1.563.000 spettatori medi. Dopo una serata intensa, condotta magistralmente da Francesca Michielin, ad aggiudicarsi la vittoria sono stati i Santi Francesi, primi nella classifica di gradimento del pubblico, seguiti da Beatrice Quinta, Linda e i Tropea. Anche i giudici hanno avuto modo finalmente di salire sul palco ed esibirsi: Rkomi e Dargen D'Amico con due set dei loro brani più celebri, Fedez presentando per la prima volta live il suo nuovo brano "Crisi di stato", e Ambra regalandoci un'incredibile momento nostalgia con il suo brano cult "T'appartengo".

Una cosa però è certa: X Factor non è solo intrattenimento, ma costituisce un'importante vetrina per gli artisti che decidono di mettersi in gioco e partecipare ad uno show nel quale avranno modo di esprimere e promuovere se stessi e la propria musica in un ambiente sfidante e formativo sotto vari punti di vista. Di questo hanno parlato i finalisti durante una conferenza post live dove a farla da padrone era di sicuro la gioia di aver vissuto tale esperienza a prescindere dal risultato.

Parlano i Santi Francesi, vincitori di questa edizione

Ovviamente i primi a prendere la parola sono stati i trionfatori di questa edizione che visibilmente emozionati e un po' impacciati hanno ammesso di essere un po' in difficoltà ad esprimere tutte le emozioni provate: "In queste situazioni non sappiamo mai come comportarci. Siamo persone introverse e poco entusiaste nella vita, quindi questi momenti e questa gioia ci mettono molto in difficoltà." Hanno poi continuato dicendo: "Ci sentiamo bene, siamo in procinto di andare a festeggiare. Abbiamo vinto X Factor e prima o poi ce ne renderemo conto. Mirko (Rkomi) ci ha fatto capire che metterci in discussione e cambiare, senza orgoglio, è una delle cose più sane che si possa fare, specialmente facendo musica. Questo programma ha rappresentato una commistione di gusti e di generi che ci porteremo dietro." I Santi Francesi hanno anche confessato che, nonostante una pregressa esperienza ad Amici, erano molto timorosi riguardo l'andare in televisione: "Eravamo spaventati all'idea di approdare in tv, di essere filmati, microfonati con quattro persone che ti dicono se vali o meno. Vivere questa esperienza facendo quello che volevamo, quando volevamo e come volevamo ci ha invece reso soddisfatti di tutto questo percorso."

Un'esperienza importante

Particolarmente carichi dopo 6 ballottaggi e una finale i Tropea hanno dimostrato di essere degli artisti poliedrici, dei professionisti in grado di reggere qualsiasi pressione: "Il percorso attraverso i ballottaggi ci ha fatto sentire in una dimensione in cui avevamo familiarità col nostro vissuto, per una che ce ne va bene ce ne vanno male due. Tutto torna e lo rivendichiamo anche con felicità. Ogni volta arrivavamo in puntata con delle scelte che erano nostre al 100% quindi eravamo sempre consapevoli e pronti a uscire." Anche Linda, terza nella classifica di gradimento, ha sottolineato come questa esperienza trascenda dai risultati: "Mi sono divertita tantissimo stasera, l'unico punto di arrivo era divertirmi e passare una serata di qualità, vivermela al meglio fregandomi di qualsiasi classifica. È stato bellissimo"

Beatrice Quinta durante l'ultima serata è riuscita a consolidare la sua immagine di performer di talento: "Credo sia stata la serata più bella della mia vita, vissuta con le mie persone preferite. La ricorderò per sempre. Abbiamo trionfato tutti, abbiamo messo in piedi una cosa incredibile." Il suo brano è risultato essere quello più ascoltato sulle piattaforme e l'artista ha detto di essere molto contenta di aver raggiunto questo obiettivo: "Quando sono venuta qui non avevo molta confidenza con le cover, quindi il riconoscimento più bello è stato proprio questo. Ho scritto per altri ma ora sono molto focalizzata su quello che voglio cantare io."

Guardare al futuro

Da ora in poi per tutti i concorrenti è ora di guardare al futuro, perché fuori da X Factor inizia un nuovo percorso che li porterà verso nuovi progetti. Gli stessi Santi Francesi hanno confermato che continueranno il loro cammino di crescita: "Ci sono cose in programma, musica dal vivo e sui social, sulle piattaforme digitali, ma non possiamo spoilerare troppo. Continuate a seguirci per scoprire cosa altro vogliamo fare." Linda è la finalista più giovane e la sua priorità sarà quella di costruirsi un entourage che la possa sostenere: "Non ho nessuno dietro di me e inizierò a lavorare per crearmi un team e un mio futuro, ho ancora più voglia di fare musica." Anche Beatrice Quinta ha detto che la sua priorità sarà esibirsi live davanti al suo pubblico: "Voglio suonare dal vivo, ho tanti pezzi che non vedo l'ora prendano vita ora che ho nuove consapevolezze e una struttura più solida alle spalle."

