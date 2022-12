X Factor 2022, Fedez: “La scorsa puntata ne ho dette di tutti i colori ai giudici”

Sono passati mesi dalle prime audition, il percorso è stato lungo e intenso, ricco di emozioni, scontri, delusioni e successi: X Factor 2022 si avvia verso le battue finali. L'ultimo live sarà giovedì 8 dicembre su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go, e in simulcast in chiaro su TV8, insomma uno spettacolo imperdibile che alzerà il livello di stress sia per i giudici, Ambra Angiolini, Rkomi, Fedez e Dargen D'Amico che saliranno anche loro sul palco, sia per i concorrenti rimasti: Beatrice Quinta, Linda, Tropea e Santi Francesi.

X Factor 2022: Francesca Michielin e i giudici

Il programma di Sky prodotto da Fremantle ha comunque ancora in serbo grandi cose: la puntata sarà divisa in tre manche e al termine di ciascuna di esse il concorrente meno votato dal pubblico dovrà abbandonare la gara. Ovviamente saranno previsti anche due ospiti, parliamo de I Pinguini Tattici Nucleari e Meduza, che avranno il compito di spezzare la tensione della gara mantenendo alto il tasso di adrenalina. Durante la conferenza di presentazione di questa finalissima, giudici e concorrenti sono sembrati emozionati, ribadendo più volte quanta autenticità ci sia in un programma così complesso e sfaccettato come X Factor.

X Factor 2022 la finale: ospiti e anticipazioni della puntata dell'8 dicembre

I temutissimi Tropea

X Factor 2022: I Tropea nel backstage

Tra i più temuti ci sono sicuramente loro, i Tropea, che dopo ben sei ballottaggi hanno dimostrato di avere una carica e una resistenza notevole, oltre che un'impressionante capacità di sopportare e trasformare in energia la pressione. È stato proprio Pietro, voce del gruppo a toccare l'argomento: "Dopo tutto quello che abbiamo passato mi sento paradossalmente quasi rilassato. Siamo tranquilli con la coscienza, pronti per divertirci e gasarci durante la finale." Domenico, chitarra e paroliere, ha poi aggiunto: "Siamo arrivati qui che di televisione non ne avevamo ancora fatta, ti dicono che in tv devi essere te stesso, ma è una delle cose più difficili. Ambra ci ha aiutato tantissimo in questo e anche gli altri giudici, pur criticandoci, ci hanno capiti." Ultimo a prendere il microfono è stato Damiano, batterista, che ha sottolineato il lato umano del programma e la stima per la propria giudice: "Mai ci saremmo aspettati dalla tv che fosse reale, e invece è stato propio così. Avevamo un forte timore per la parte televisiva, ma Ambra e gli autori ci hanno aiutato tantissimo."

Il difficile rapporto con i social

X Factor 2022: Linda e Fedez

Argomento caldo è anche quello del rapporto dei ragazzi con i social. È stata proprio Linda a raccontare quanto alcuni commenti ricevuti l'abbiano ferita, quindi in una domanda della stampa ci si è domandati se fosse giusto non isolare dai social network i concorrenti durante la realizzazione del programma. A rispondere è stato Fedez: "È la prima edizione a cui partecipo in cui si lasciano i telefoni in mano ai concorrenti. Se sei in una bolla e poi quando esci vedi questo tsunami di commenti è più traumatico, che si inoculi invece in modo graduale il morbo social e può aiutare. Credo che lasciargli totale libertà sia la scelta giusta, in modo che possano anche comunicare anche con la propria fanbase." Il rapper ha poi parlato delle tensioni con gli altri giudici sorte durante gli ultimi minuti della semifinale: "La scorsa puntata è stata tosta, ne ho dette di tutti i colori ai giudici. Questo programma è pazzesco, è incredibile come riesca a cascarci ogni anno, mi ero riproposto di non farmi trascinare emotivamente e invece ci sono ricascato. Con Mirko (Rkomi) specialmente è nato un rapporto veramente sincero. Quello che è successo allo scorso live è quello che di più vero possa succedere in televisione."

X Factor 2022, Fedez: "Chiederò a mia moglie di non fare appelli, in passato hanno portato sfiga"

I cambiamenti del mercato discografico

X Factor 2022: Linda durante un'esibizione

Tra gli argomenti toccati c'è stato poi dell'andamento del mercato discografico ed è stato sempre Fedez a dire la sua a riguardo: "Il mercato discografico oggi è talmente dinamico e veloce che penso che i ragazzi debbano prendere questa esperienza come una grande vetrina e non come l'opportunità di vendere dischi. L'abbiamo visto con i Tropea che sono riusciti a far uscire qui il loro pezzo dopo anni, ma anche con i Maneskin che non lo hanno nemmeno vinto X Factor, questo programma può essere un tassello nella propria carriera." A prendere la parola anche Linda, giovane cantautrice che ha saputo conquistare con la sua voce avvolgente e la sua forza comunicativa: "È stato un percorso a livello umano e artistico molto bello, con alti e bassi. Ho trovato persone fantastiche, Jacopo e Fedez sono stati i miei punti saldi. Mi fa molto strano il fatto di essere qui, sono contentissima di tutto, non ho nulla da dire se non grazie."