X Factor 2022: i Santi Francesi, della squadra di Rkomi, sono i vincitori del talent show musicale

X Factor 2022 è stato vinto dai Santi Francesi, che facevano parte della squadra di Rkomi, al termine di una finale ricca di ospiti, momenti musicali e tante emozioni.

La serata dello show Sky Original prodotto da Fremantle ha visto poi posizionarsi al secondo posto Beatrice Quinta, seguita da Linda, mentre al quarto posto si sono fermati i Tropes, rispettivamente dei roster di Dargen D'Amico, Fedez e Ambra Angiolini.

Il duo Santi Francesi, composto da Alessandro De Santis (voce solista, chitarra e ukulele) e Mario Francese (cori, tastiere, synthesizer e basso elettrico), propone una musica all'insegna una visione del mondo in cui la realtà è filtrata da un "cinismo colorato", con uno sguardo in perenne oscillazione tra lo slancio vitale collettivo e la necessità di autoisolamento.

A X Factor si sono presentati nelle selezioni con l'inedito intitolato Non è così male, ottenendo da subito l'unanimità dei giudici. Durante i Live hanno poi continuato a ottenere l'unanimità dei giudizi proponendo performance sulle note di brani di cui hanno proposto un nuovo arrangiamento, tra cui Creep dei Radiohead, Somebody That I Used To Know di Gotye feat. Kimbra e When We Were Young dei The Killers, o classici della canzone italiana com Ti voglio di Ornella Vanoni, Un ragazzo di strada dei Corvi e Che fantastica storia è la vita di Antonello Venditti.

Durante la finale che si è svolta al Mediolanum Forum di Assago si sono quindi esibiti in duetto insieme a Francesca Michielin sulle note di California dei Phantom Planet e un medley con i brani più significativi del loro percorso che ha entusiasmato il pubblico presente al Forum.

La serata è stata suddivisa in 3 manche ed è entrata nel vivo con 4 duetti che hanno visto protagonisti i concorrenti affiancati ognuno da Francesca Michielin: Beatrice Quinta con Acida dei Prozac+, Santi Francesi con California dei Phantom Planet, Tropea con Somebody To Love dei Jefferson Airplane e Linda con Take Me To Church di Hozier. A chiudere è stato il medley di Francesca Michielin che ha cantato Io non abito al mare, Nessun grado di separazione e Magnifico.

A seguire una seconda manche ancora più tesa con i Best Of dei brani più significativi del percorso dei concorrenti: Linda si è esibita con Coraline dei Maneskin, Waves di Dean Lewis e Still Don't Know My Name di Labrinth; i Tropea con Luna dei Verdena, Insieme a te sto bene di Lucio Battisti e Asilo Republic di Vasco Rossi; i Santi Francesi con Un ragazzo di strada dei Corvi, Ti voglio di Ornella Vanoni e Creep Radiohead; Beatrice Quinta con Believe di Cher, Tutti i miei sbagli dei Subsonica e Fiori rosa, fiori di pesco di Lucio Battisti.

Durante la serata si sono esibiti anche i 4 giudici con delle performance speciali, tra cui quella di Ambra che è tornata a cantare T'Appartengo, brano che ha portato al successo durante gli anni trascorsi sul set di Non è la Rai.

Il gran finale, prima di annunciare la classifica, ha visto il testa a testa all'ultimo voto con le note degli inediti dei 4 finalisti di #XF2022: Beatrice Quinta ha cantato la sua hit super pop Se$$o, Linda la sua delicatissima Fiori sui balconi, i Santi Francesi la sofisticata Non è così male, i Tropea l'energica Cringe inferno (singoli già disponibili su tutte le piattaforme digitali).