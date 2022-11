X Factor 2022, Rkomi si dichiara a Beatrice Quinta. Lei risponde: "Vediamoci dopo la fine del talent"

Rkomi giudice di X Factor 2022, si è dichiarato a Beatrice Quinta: il rapper milanese si sarebbe preso una cotta per la cantante del roster di Dargen D'Amico. Lei, per il momento, ha preferito rimandare la questione a quando il talent chiuderà i battenti.

Stasera va in onda una nuova puntata di X Factor, Beatrice Quinta salirà sul palco per presentare il brano delle sue Audi-tion "Se$$o". Gli occhi del pubblico saranno puntati su di lei, non solo per la sua bravura, ma anche per il gossip che la sta coinvolgendo in queste ore.

Uno dei giudici del programma, il cantante milanese Rkomi, si sarebbe preso una sbandata per lei, complice Lucio Battisti e la sua Fiori rosa, fiori di pesco, cantata da Beatrice Quinta, nel live del programma, andato in onda il 10 novembre. Beatrice, durante la sua interpretazione, si è avvicinato al banco dei giudici e ha guardato negli occhi Rkomi.

Il rapper, dopo il breve flirt con Paola Di Benedetto, sarebbe pronto a lanciarsi in una nuova storia: "Ieri quando ci siamo guardati, mentre ti esibivi, è scattato qualcosa in me credo che qualcosa sia successo e volevo chiederti, per te è lo stesso? Ci ho pensato tutta la notte, sono molto in imbarazzo", ha detto a Beatrice.

All'imbarazzato cantante milanese, ha risposto un'imbarazzatissima Beatrice, la Quinta ha preferito rimandare la discussione a quando uscirà dal talent, ci auguriamo per lei il più tardi possibile. "Potrebbe metterti in una posizione scomoda, anche se io sono una fan delle posizioni scomode. Parliamone quando finisce X Factor, cosa ne dici?", ha concluso lei.