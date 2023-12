Wonka, Paul King farebbe uno spin-off sull'Umpa Lumpa di Hugh Grant

Paul King l'ha fatto di nuovo: dopo Paddington e Paddington 2 ha regalato al mondo un'altra fonte di gioia: Wonka, prequel di La fabbrica di cioccolato, in cui scopriamo qualcosa in più sul giovane Willy Wonka, è proprio il film perfetto per le feste di Natale. Una storia per far star bene tutta la famiglia.

Wonka: un primo piano di Timothée Chalamet

In sala dal 14 dicembre, Wonka è un musical: già! Ci voleva quindi un protagonista in grado di cantare e ballare, non soltanto recitare. Timothée Chalamet si è rivelato una scelta perfetta: non soltanto ha la giusta aria sognante per questo genio del cioccolato ai primi passi, ma è anche un performer convincente. Non a caso in questi giorni è arrivata fresca fresca per lui una nomination ai Golden Globe come miglior attore protagonista in una commedia o un musical.

Una delle qualità che il regista ama di più nel suo personaggio è la capacità di riconoscere il potenziale di persone, cose e idee: "Willy Wonka è una persona che crede che niente sia impossibile. Nomina e dice cose che sembrano assurde, ma poi si rivelano vere. È una qualità che condivide con i grandi visionari, con le persone che hanno cambiato il mondo. Se immagini qualcosa di meraviglioso per lui è meglio provare a realizzarlo invece che dire che non si può fare."

Wonka: intervista al regista Paul King

Il cast di Wonka è fantastico: ci sono il premio Oscar Olivia Colman, Keegan-Michael Key (intervista qui), Sally Hawkins, Jim Carter, Rowan Atkinson. A rubare la scena però è l'Umpa Lumpa di Hugh Grant.

Anche il regista l'ha amato e alla domanda se accetterebbe di fare uno spin-off dedicato a lui ci ha detto: "Lavorerei con Hugh Grant ogni giorno della mia vita: sarei la persona più fortunata del mondo. È una persona estremamente divertente e creativa. È sempre una gioia passare del tempo con lui. Quindi se potessimo fare un film sul suo Umpa Lumpa sarebbe meraviglioso."