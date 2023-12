Wonka, Keegan-Michael Key e la lotta di classe nel film con Chalamet

"Questo è un film molto leggero, ma ogni tanto c'è qualcosa di davvero dark": intervista a Keegan-Michael Key, nel cast di Wonka, film di Paul King con protagonista Timothée Chalamet nel ruolo di un giovane Willy Wonka. In sala dal 14 dicembre.

Lo abbiamo conosciuto in coppia con Jordan Peele nelle serie di sketch comici Mad Tv e Key & Peele: poi Peele si è dedicato alla regia, diventando uno degli autori più interessanti degli ultimi anni, mentre Key si è costruito una solida carriera come attore. Eclettico e imprevedibile (è anche tra i protagonisti di una serie musical, Schmigadoon!), Keegan-Michael Key è nel cast di Wonka.

Wonka: il protagonista Timothée Chalamet in una foto

In sala dal 14 dicembre, Wonka, diretto da Paul King, regista di Paddington e Paddington 2, racconta la storia del giovane Willy Wonka, interpretato da Timothée Chalamet. Si canta e si balla in Wonka e anche Keegan-Michael Key non è da meno.

L'attore ha il ruolo del Capo della polizia: dipendente dal cioccolato, viene incaricato dai tre cioccolatai della città, Slugworth, Prodnose e Fickelgruber, di impedire a Wonka di aprire un negozio e vendere le sue praline uniche. Nella nostra intervista Keegan-Michael Key ci ha confessato di non essere dipendente dal cioccolato come il suo personaggio ma che, sul set, scena dopo scena ha potuto assaggiarlo davvero: "Me lo sono proprio goduto!".

Wonka: intervista a Keegan-Michael Key

L'attore non è d'accordo con i metodi del suo capo della polizia: all'inizio del film vediamo infatti che fa rispettare la regola "vietato sognare a occhi aperti". Una cosa particolarmente crudele: "È la regola peggiore del mondo! Le persone non possono fare a meno di sognare a occhi aperti. Fa parte di ciò che ci rende umani. Così come rendere reali i sogni: agire perché si avverino. Che poi è anche uno dei temi centrali del film."

Wonka è sicuramente un fil colorato, divertente e pensato per un pubblico di famiglie, ma ha anche diversi sottotesti più oscuri: "Questo è un film molto leggero, ma ogni tanto c'è qualcosa di davvero dark. È pieno di temi adulti: si parla anche di classi e struttura sociale. La storia mostra come anche chi parte svantaggiato, se trova le persone giuste a sostenerlo, può realizzarsi."