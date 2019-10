Weathering with You, recensione: Il ritorno di un grande autore

Weathering With You: una scena del film d'animazione

Da appassionati di animazione giapponese, scriviamo la recensione di Weathering with You con grande gioia, perché l'arrivo nelle nostre sale del nuovo lavoro di Makoto Shinkai a pochi mesi dall'esordio nei cinema del Sol Levante, seppur con un'uscita evento per soli tre giorni (il 14, 15 e 16 ottobre distribuito da Nexo Digital e Dynit), è un'ottima notizia. Un secondo aspetto positivo è il film di per sé, che ci arriva con oltre 130 milioni di dollari di incasso già racimolati nel mondo, un biglietto da visita non indifferente: Weathering with You conferma, infatti, il talento, i temi e la forza visiva ed emotiva dell'autore di Your Name., ma solleva anche una sola perplessità che ci riserviamo di analizzare in queste righe.

La furia della natura nella trama di Weathering with You

Motore del racconto di Weathering With You è un ragazzo chiamato Hokada Morishima, uno studente delle superiori che fugge dalla propria vita in una piccola isola e si trasferisce a Tokyo dove fa fatica a trovare lavoro a causa della giovane età e l'assenza dei documenti necessari per essere assunto legalmente. La situazione cambia grazie a due svolte di diversa natura: da una parte l'inizio della collaborazione con una rivista che si occupa di occulto ed eventi misteriosi, che gli permette di andare avanti e sopravvivere; dall'altra l'incontro con Hina, che lo nota nel McDonald's dove lavora come cameriera. Due raggi di sole in uno scenario che si fa sempre più cupo, perché a Tokyo inizia a piovere con sempre maggior insistenza, passando da iniziali disagi a una situazione sempre più disastrosa per gli abitanti della città. Un espediente narrativo che non possiamo che vivere con più di un velo di inquietudine, visto il drammatico tifone che ha colpito il Giappone in questi giorni, alla vigilia dell'uscita del film nelle nostre sale.

Una coppia di personaggi, tra amore e magia

Weathering With You: una sequenza del film

C'è però una speranza in Weathering with You. C'è quel soffio di magia che attraversa anche questo nuovo lavoro di Makoto Shinkai e si va a incarnare nel personaggio di Hina Amano, che ha il potere di controllare il tempo atmosferico. È proprio su queste "portatrici di sereno" (le ragazze del tempo del titolo originale giapponese Tenki no Ko) che si concentra il primo incarico di Hokada presso la rivista per cui lavora e la sua indagine crea un forte legame con la ragazza. Il rapporto tra i due, tra la dolce e altruista Hina e il sofferto Hokada Morishima, che lotta con tutte le sue forze per lei, costretto a scegliere tra il bene comune sulla lunga distanza e la propria felicità personale. Una coppia di protagonisti ben assortita, dalle dinamiche efficaci, che l'autore di Your Name. circonda di comprimari efficaci, dal fratello minore di Hina, Nagi, a cui affida la componente più leggera della storia, a Keisuke Suga e Natsumi, i compagni di avventura di Hokada presso la rivista.

Il talento di controllare l'emozione

Come la sua Hina ha l'abilità di controllare il tempo, anche Makoto Shinkai ha un potere speciale: quello di dominare le emozioni dei suoi spettatori. Come per altre opere dell'autore giapponese, un maestro ormai consolidato del mondo degli anime, Weathering with You travolge con una possente carica emotiva ed è difficile restare indifferenti rispetto alla storia che viene raccontata. L'unica perplessità, quella citata in apertura, riguarda alcuni elementi ricorrenti del suo cinema, che potrebbero evocare una lieve sensazione di già visto in alcuni spettatori. È però una sensazione passeggera, che viene spazzata via dalla potenza delle immagini e della capacità di colpire del cinema di Shinkai, e d'altronde alcuni elementi ricorrenti si possono ormai considerare la sua cifra stilistica, quella sua personale chiave di lettura.

Weathering With You: un momento del film d'animazione

Così come sono elementi consolidati quella straordinaria resa visiva del mondo giapponese, che qui ci porta in una Tokyo iperrealistica e sorprendente, e una colonna sonora coinvolgente, di nuovo affidata al gruppo dei Radwimps. Un nuovo colpo riuscito per la stagione degli anime al cinema di Nexo Digital in collaborazione con Dynit, che sta riuscendo a proporci alcuni titoli importanti dell'ampio panorama dell'animazione giapponese, che proseguirà già a inizio dicembre con I figli del mare.