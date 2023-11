Il promettente 2024 di Warner dopo Wonka e Aquaman

È un listino di grandi titoli attesi quello che ci attende da parte di Warner Bros., che ha l'onore e l'onere di confermare quanto di buono fatto nel corso del 2023, dall'incredibile successo di Barbie alle buone risposte avute anche da Shark 2 e The Nun 2, e che per i primi mesi del prossimo anno potrà avvalersi anche di un paio di titoli che erano già stati annunciati e che la situazione scioperi ha portato verso il rinvio: ovvero Dune - Parte due e Challengers di Luca Guadagnino.

Un Natale d'oro

Wonka: una foto del film

Ma partiamo dall'immediato futuro, da un Natale 2023 che può chiudere alla grande l'annata di Warner: si parte infatti con Wonka, nelle sale dal 14 dicembre, che si presenta da subito come uno dei film delle feste, perfetto per atmosfera e cast, grazie alla star Timothée Chalamet e un imperdibile Hugh Grant in versione Oompa Loompa. Si tratta, come è ormai noto, di un prequel di Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, che ci presenta una versione più giovane del popolare personaggio, il quale si appresta a muovere i primi passi nel proprio settore e unirà le forza con una ragazza, portata su schermo da Calah Lane, che lo aiuta a realizzare la sua visione.

Aquaman e il Regno Perduto: Jason Momoa in una scena del film

La settimana successiva, il 20 dicembre, arriva anche Aquaman e il regno perduto, sequel del successo firmato da James Wan nel 2018, che a Natale di quell'anno era riuscito ad arrivare oltre il miliardo di incasso nel mondo. Per questo il nuovo titolo è atteso con grande curiosità, ma anche perché rappresenta l'ultimo titolo del vecchio corso DC, che ha chiuso il suo cammino nel corso del 2023 con il secondo Shazam, The Flash e Blue Beetle. Se questi ultimi hanno deluso al box office, però, non dovrebbe essere così per Aquaman 2.

La quiete dopo la tempesta: ecco i film rinviati

Challengers: Zendaya in una foto del film

Non è un mistero che il 2023 sia stato l'anno degli scioperi e di alcuni conseguenti rinvii. Uno di questi è l'atteso Challengers di Luca Guadagnino, che avrebbe dovuto aprire Venezia ed è stato invece spostato alla prossima primavera per potersi avvalere della presenza di Zendaya in fase di promozione. È quindi uno dei film Warner che vedremo nella prima metà del 2024 e vede l'attrice nei panni di Tashi Duncan, ex prodigio del tennis diventata allenatrice, una forza della natura che non si concede errori né in campo né fuori. La donna è sposata con un fuoriclasse reduce da una serie di sconfitte, il cui riscatto deve passare per lo scontro con Patrick, un tempo suo migliore amico ed ex di Tashi.

Dune - Parte Due: una foto

Anche l'altro film di punta dei prossimi mesi è uno di quelli rinviati dalla precedente data di inizio novembre. Ed è Dune - Parte Due, secondo capitolo dell'adattamento firmato Denis Villeneuve dell'opera di Frank Herbert. Si tratta, come per il precedente capitolo, di un colossal di fantascienza che promette grande spettacolo e con un altrettanto importante cast, in cui figurano ancora una volta Timothée Chalamet e Zendaya, ma accanto a Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Josh Brolin e tanti altri volti amatissimi.

Un listino da scoprire

Il colore viola: un'immagine di Fantasia Barrino

Se fin qui abbiamo parlato di titoli già presentati in più occasioni, non possiamo sorvolare sugli altri film che la major ha in serbo per noi per l'anno che verrà. Pensiamo per esempio a Il colore viola, adattamento del musical di Broadway che si ispira al romanzo di Alice Walker già portato sullo schermo da Spielberg; o il nuovo titolo del MonsterVerse, Godzilla e Kong - Il nuovo impero, che promette azione, combattimenti e spettacolo in sala kaiju; o ancora Furiosa, il sequel di Mad Max: Fury Road con Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth e Tom Burke, sempre con George Miller in cabina di regia.

Insomma, ne vedremo delle belle e vi lasciamo a seguire il listino completo del 2024 (e gli ultimi scampoli di 2023):