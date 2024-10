Pedro Almodovar svela i dettagli del suo prossimo film

Nuovo film in arrivo per Pedro Almodovar, il cineasta settancinquenne non si ferma e celebra il post Leone d'oro facendo ritorno sul set.

Mentre si gode l'ebrezza del Leone d'oro conquistato col dramma al femminile La stanza accanto, Pedro Almodovar non se ne sta con le mani in mano. Il cineasta spagnolo ha già annunciato il prossimo progetto che lo vedrà fare ritorno nell'alveo ispanico.

Dopo essersi "servito" magistralmente del talento di Tilda Swinton e Julianne Moore, Almodovar tornerà a girare nella sua lingua natale la sua prossima fatica, che si intitolerà Amarga Navidad (Natale amaro). Al momento il cineasta sta "ultimando le rifiniture della sceneggiatura" del film, che sarà ambientato in Spagna.

"Sarà una tragicommedia sul genere", anticipa Almodóvar a deadline. "Conterrà momenti comici e drammatici."

Pedro Almodovar con le protagoniste de La stanza accanto, Tilda Swinton e Julianne Moore

Che cosa sappiamo finora

Amarga Navidad racconta la storia di una donna abbandonata dal suo partner durante il periodo natalizio, le riprese inizieranno probabilmente l'anno prossimo. Al momento, Pedro Almodóvar è impegnato nell'attività promozionale de La stanza accanto. che guarda alla stagione dei premi e vedrà Tilda Swinton e Julianne Moore entrambe candidabili agli Oscar nella categoria 'migliore attrice protagonista'.

La stanza accanto, Pedro Almodóvar: "Il mio film è pro-eutanasia, abbiamo diritto ad una morte dignitosa"

Come rivela la nostra recensione de La stanza accanto, in uscita nei cinema italiani il 5 dicembre, la pellicola affronta il tema dell'eutanasia rivendicando la scelta di decidere della propria sorte. Tilda Swinton interpreta una reporter di guerra malata terminale di cancro che coinvolge la vecchia amica Julianne Moore in un piano per porre fine alla propria esistenza come e quando vorrà lei per risparmiarsi il dolore. Nel cast troviamo anche John Turturro nei panni di uno scienziato catastrofista impegnato a sensibilizzare sul cambiamento climatico che in passato ha avuto una relazione con entrambe le donne.