I peggiori giorni, Paola Cortellesi alla regia, Marco D'Amore: il listino 2023 di Vision Distribution

"Negli USA il momento più ricco di uscite è l'estate. In Italia c'è bisogno di un incoraggiamento, anche da parte delle istituzioni. Noi, come Vision, ne stiamo approfittando, pianificando i prodotti che abbiamo. A cominciare da I peggiori giorni, che uscirà il 14 agosto. È l'architrave della nostra estate". A dirlo, Massimiliano Orfei, Amministratore Delegato di Vision Distribution, che alle Ciné - Giornate estive di Cinema di Riccione ha presentato il nutrito listino delle offerte cinematografiche, estive e autunnali. Ma come questa volta, la programmazione Vision attraversa davvero tutti i generi: dalla commedia al dramma, fino all'horror. Di più, come sottolineato da Orfei, Vision non si è tirata indietro, puntando anche sull'estate, da sempre stagione complessa per il cinema italiano.

Locandina di I peggiori giorni

Complice l'iniziativa Cinema Revolution (film italiani ed europei al prezzo scontato di 3,5€), il 19 luglio esce Cattiva coscienza di Davide Minnella, con protagonisti Francesco Scianna, Filippo Scicchitano, Matilde Gioli e Beatrice Grannò. Una commedia dai toni fantasy in cui si mischia l'istinto alla ragione. D'estate non può mancare l'horror, come Hai mai avuto paura? dell'esordiente Ambra Principato.

La storia? Italia, 1813: un piccolo paese italiano è scosso da una strana creatura che sta uccidendo il bestiame. Sotto sotto, però, potrebbe esserci tutt'altra verità. Il cinema estivo di Vision Distribution prosegue poi con I peggiori giorni di Edoardo Leo e Massimiliano Bruno. Il film diviso in quattro episodi riprende i tratti de I migliori giorni, concentrandosi sulle storture umane. Grande cast: da Anna Foglietta a Claudia Pandolfi, fino a Neri Marcorè e Fabrizio Bentivoglio.

Locandina di Hai mai avuto paura?

Ciné 2023: intervista a Massimiliano Orfei di Vision Distribution

Liliana Cavani, Antonio Albanese, Daniele Luchetti: cosa vedremo con Vision

Il listino theatrical di Vision Distribution segna anche il ritorno alla regia di Liliana Cavani. Vedremo infatti L'ordine del tempo prodotto insieme ad Indiana Production, e interpretato da Alessandro Gassmann, Claudia Gerini, Edoardo Leo, Ksenia Rappaport. La storia? Un gruppo di amici si ritrovano ogni anno per festeggiare il compleanno di uno di loro. Scoprono però che il mondo sta finendo. Come passeranno il tempo prima della fine? Il film è tratto dal romanzo di Carlo Rovelli. Giro di Festival per Patagonia di Simone Bozzelli. La pellicola con Andrea Fuorto e Augusto Mario Russi è tra i titoli in concorso al 76° Locarno Film Festival.

100 domeniche: Antonio Albanese e Liliana Bottone in una scena

Altro ritorno poi quello di Antonio Albanese alla regia, con il film Cento domeniche. La vicenda è quella di un uomo tranquillo, che vorrebbe pagare il matrimonio di sua figlia. Scoprendo però che dietro la sua banca c'è qualcosa di oscuro. Nel listino troviamo pure Daniele Luchetti con Confidenza, dove si racconta un amore complicato. Il film è tratto dall'omonimo romanzo di Domenico Starnone e vede nel cast Elio Germano, Vittoria Puccini, Pilar Fogliati, Federica Rossellini, Isabella Ferrari. Toni delicati per l'atteso Nata per te di Fabio Mollo, in cui si ripercorre la storia vera di Luca Trapanese, papà single omosessuale, e della sua battaglia per avere in affido la piccola Alba, affetta dalla sindrome di down. Protagonisti Pierluigi Gigante, Teresa Saponangelo, Barbora Bobulova.

Paola Cortellesi alla regia e il thriller di Stefano Sollima

Il catalogo Vision Distribution prosegue con altri interessanti film: occhio a Caracas di Marco D'Amore, che racconta la storia di uno scrittore napoletano che torno a casa dopo tanti anni. Ad accompagnarlo, un militante di estrema destra che sta per convertirsi all'Islam. Co-protagonista, Toni Servillo. E occhio poi ad un altro ritorno: Pietro Castellitto dopo I predatori torna dietro la macchina da presa con Enea, condividendo la scena con Giorgio Quarzo Guarascio, Benedetta Porcaroli, Chiara Noschese, Giorgio Montanini.

Invece, è da segnare in rosso la data sul calendario: il 26 ottobre esce al cinema con Vision Distribution l'esordio alla regia di Paola Cortellesi, ovvero C'è ancora domani, commedia in bianco e nero ambientata nel Dopo Guerra. Attesa importante e casting notevole: oltre alla Cortellesi stessa, anche Valerio Mastandrea, Giorgio Colangeli, Emanuela Fanelli, Vinicio Marchioni. Produce Vision insieme a Wildside. Infine, largo alle anticipazioni: Gennaro Nunziante dirige Come può uno scoglio, nuova commedia con Pio e Amedeo, e il thriller urbano Adagio , interpretato da un tris di grandissimi: Pierfrancesco Favino, Toni Servillo, Valerio Mastandrea.

Ecco il listino 2023 di Vision Distribution: