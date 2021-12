Venom - La furia di Carnage in 4K UHD, la recensione: travolti da uno tsunami sonoro

Venom - La furia di Carnage: Tom Hardy in una scena del film

Dopo il successo del primo film, la star Tom Hardy è tornata sul grande schermo nel ruolo del protettore letale Venom, uno dei personaggi Marvel più enigmatici e complessi, qui diretto da Andy Serkis. Per l'uscita homevideo di un film così atteso, Eagle Pictures ha fatto le cose in grande, distribuendo il film targato Sony in molte edizioni: DVD, Blu-ray, 4K UHD, due steelbook, oltre alle card da collezione e i cofanetti in vendita assieme al primo capitolo. Noi, come vedremo nella recensione di Venom - La furia di Carnage in 4K UHD, abbiamo potuto vedere il film nel miglior formato video possibile, per apprezzare ancora di più la vicenda del giornalista Eddie Brock che ottiene un'intervista esclusiva con l'assassino incarcerato nel braccio della morte Cletus Kasady, il quale diventerà l'ospite di Carnage, un simbionte minaccioso e terrificante.

Il video 4K è fedele al look cupo e tetro. Ottima la fluidità nei combattimenti

L'edizione 4K UHD di Venom - La furia di Carnage distribuita da Eagle è come sempre a due dischi con la presenza all'interno della confezione anche del blu-ray, dove fra l'altro si trovano gli extra. Da notare all'interno una bella card da collezione. La premesse è che siamo di fronte a un film con un look davvero tetro e scuro, con una tavolozza dei colori cupa e un'abbondanza di tonalità spente come verdi, blu e grigi che permea in pratica tutte le ambientazioni, appena illuminate a volte da una sorta di atmosfera ambrata. Ci sono poi molte ombre e vicoli scuri, ma ci sono ovviamente anche momenti più forti e tonalità più accese, come nella comparsa di Carnage, in alcune esplosioni e altre scene ancora.

Venom - La furia di Carnage: una sequenza

Tutto questo per dire che non assisterete a quei video mozzafiato dove il dettaglio spicca tagliente e cristallino e le scene sono ben illuminate, anzi anche gli incarnati qui sono più scuri e morbidi. Ma detto questo, il suo lavoro il 4K lo fa benissimo, adeguandosi nella maniera migliore a un look piuttosto estremo e mettendo in scena una qualità eccellente, come si può appurare quando la sagoma del nero Venom riesce comunque a spiccare anche sullo sfondo di un cielo notturno. Anche il dettaglio, nonostante il contesto, è nitido, ma soprattutto va sottolineato che le scene frenetiche dei combattimenti tra Venom e Carnage piene zeppe di CGI sono incredibilmente fluide e ricche di particolari dei due personaggi. Insomma, se si entra in sintonia con il look del film, lo spettacolo è assicurato. Il blu-ray, pur di ottima qualità, ovviamente offre un dettaglio meno efficace, ma soprattutto causa l'assenza del Dolby Vision, rispetto al 4K ha ancora meno intensità nelle tonalità cromatiche, con colori meno aggressivi.

Venom - La furia di Carnage, la recensione: Eddie Brock e Venom protagonisti di un buddy movie

Audio italiano travolgente, ma con il Dolby Atmos inglese occhio ai vicini...

Venom - La furia di Carnage: una sequenza del film

Dove invece non ci possono essere riserve di nessun tipo è sull'audio, che già nella traccia italiana in DTS HD 5.1 è impressionante, ma che diventa addirittura uno tsunami sonoro nel Dolby Atmos inglese. Il film è fracassone, quando entrano in scena Venom o Carnage il sonoro è semplicemente devastante tra combattimenti, voci gutturali e crash veri. Tutto è catturato dall'audio italiano in modo egregio: già l'ambienza dei momenti più tranquilli è molto ricca, per esempio nel traffico della città, nel passaggio di persone o in un temporale, ma poi con i mostri in pista si entra in una dimensione travolgente: tutti i diffusori urlano, i panning sono numerosi e l'effetto ad esempio di un turbine è impressionante per la capacità di avvolgere lo spettatore con un movimento circolare preciso e potente.

Venom - La furia di Carnage: Stephen Graham, Tom Hardy in una scena del film

Come del resto è fantastico l'effetto della fuga di Carnage dalla prigione. La dinamica è elevata, i bassi sono impetuosi e travolgenti fra combattimenti, esplosioni, colonna sonora e rombi, tanto che l'unico problema è solamente quello di destare l'ira dei vicini di casa. Queste qualità nel Dolby Atmos aumentano ancora in modo esponenziale, grazie anche al fatto di poter lavorare su una maggiore ampiezza complessiva e anche sull'altezza (c'è ad esempio il suono di una campana che non dimenticherete), che produce ulteriori effetti molto suggestivi soprattutto nel duello tra Venom e Carnage. In tutto questo caos, i dialoghi restano comunque sempre chiari e puliti.

Venom - La furia di Carnage, 5 cose che potreste non aver notato

Gli extra: oltre un'ora tra approfondimenti, retroscena e scene tagliate

Venom - La furia di Carnage: una scena del film

Il prodotto non delude nemmeno negli extra, con oltre un'ora di contenuti speciali, tutti presenti sul disco blu-ray. Si parte con La furia di... azione (7 minuti), che tra interventi e filmati tratta della creazione delle scene schiave, tra acrobazie, effetti visivi, scenografia e performance digitale e umane. Si prosegue con Scene tagliate e papere (3'), con momenti divertenti sul set, e con Scene tagliate (9' e mezzo), una raccolta di sequenze eliminate e alternative, inclusa una scena di titoli di coda più lunga. A seguire Eddie e Venom: La strana coppia (10') sulla relazione tra i due simbionti e di come abbia giovato al film, poi Rete intricata: Easter Egg (4' e mezzo) con camei e segreti nascosti, e quindi Il folle malato Cletus Kasady (5' e mezzo) dedicato al personaggio malvagio interpretato da Woody Harrelson.

Venom - La furia di Carnage: Tom Hardy e Michelle Williams in una scena del film

Si prosegue con Una bella storia d'amore: Cletus and Shriek (5') sulla relazione fra due dei personaggi chiave del film, poi Concept di Carnage (4' e mezzo) sull'evoluzione del personaggio dalla pagina dei fumetti al grande schermo, e ancora Previsualizzazione selezione scene (10'), con un confronto per alcune scene tra il prodotto finito e l'animazione digitale. A chiudere un trailer extra che invita a guardare i contenuti speciali e i trailer di altri film.