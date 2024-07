Da L’innocenza a The Apprentice, il cinema di qualità per il finale di 2024 di BiM

Arriva finalmente L'innocenza di Hirokazu Koreeda, ma il listino BIM per la seconda metà del 2024 prevede al cinema anche The Apprentice, visto a Cannes, e i nuovi film di Daniel Auteuil e Walter Salles.

Arriviamo a Ciné Giornate di Cinema con l'ultimo film targato BIM appena arrivato nelle sale, ovvero lo splendido HitMan di Richard Linklater e ricordiamo come proprio lì a Riccione chiedevamo all'amministratore delegato della distribuzione di parlarcene, ancora ignari che l'avremmo poi visto a Venezia. Ora è però tempo di guardare avanti, di spulciare il listino dei film che BIM ha previsto per la seconda metà del 2024, una selezione basata come sempre sulla qualità e con un'attenzione al pubblico più cinefilo.

Una scena de L'innocenza, tra i film di BiM

Lo dimostra il primo passo di questo cammino, che arriva ad agosto con L'innocenza di Hirokazu Koreeda, un film magnifico che aveva ancora il titolo internazionale di Monster quando ve ne abbiamo parlato nel corso dell'edizione 2023 del Festival di Cannes. Un film sofferto, emozionante, doloroso, che anche noi non vediamo l'ora di rivedere il 21 agosto quando arriverà nelle nostre sale e di cui intanto vi lasciamo nuovamente la recensione.

The Apprentice e l'ascesa di Donald Trump

Jeremy Strong e Sebastian Stan in The Apprentice

"Questo 'film' non dovrebbe essere mai mostrato e non dovrebbe neanche trovarsi nella sezione dei DVD di uno squallido negozio che sta per chiudere." Sono le parole di Steven Cheung, portavoce della campagna di Donald Trump, indicate sul poster di The Apprentice, il film di Ali Abbasi che vi abbiamo già raccontato da Cannes e previsto tra le prossime uscite BIM. Un film che ci racconta un giovane Trump e la sua ascese, tra luci e tante ombre, con una ricostruzione suggestiva e avvolgente del periodo storico in cui la storia si sviluppa. Da sottolineare, sicuramente, la prova di Sebastian Stan nel ruolo del protagonista, ma anche e forse soprattutto di uno splendido Jeremy Strong che non smette mai di conquistarci dopo Succession.

Grandi autori e grandi star

È un listino di cinema di qualità, ma anche di grandi nomi, dietro e davanti la camera. Se in Le Deluge - Gli ultimi giorni di Maria Antonietta troviamo Guillame Manet e Melanie Laurent a mettere in scena gli ultimi mesi di Luigi XVI e consorte in attesa del giudizio, è Daniele Auteuil a raccontarci un caso fuori dall'ordinario per l'avvocato Mier in Le Fil - Fino a prova contraria. Valeria Bruni Tedeschi è invece una madre al verde che si scontra con un figlio esigente in Somewhere in Love (titolo ancora provvisorio per il film di Morgan Simon).

Un gran cast è al servizio di Tony Goldwyn in Ezra - Viaggio di famiglia, interpretato da Bobby Cannavale, Robert De Niro e Rose Byrne impegnati in un viaggio padre/figlio attraverso l'America che diventa pieno di eventi e imprevisti che cambiano la loro vita. Ultimo titolo da evidenziare come anticipazione per il periodo successivo è I'm Still Here, il nuovo film di Walter Sales, già regista de I diari della motocicletta, che torna a raccontare il proprio paese con Mariana Lima e Fernanda Montenegro nel cast.

I film della seconda metà del 2024 di BIM Distribuzione