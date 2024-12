Una poltrona per due, la spiegazione del finale: come fanno i fratelli Duke a perdere i loro soldi?

Una poltrona per due, come ogni Vigilia di Natale, è pronta a tornare su Italia 1 per il consueto rewatch degli appassionati, che ogni anno non si perdono il film di John Landis, ormai un classico delle festività natalizie.

Uscito nelle sale nel 1983, Una poltrona per due appassiona milioni di spettatori in tutto il mondo ed è tornato al cinema per qualche giorno proprio un paio di settimane fa. Il film sarà in onda questa sera, 24 dicembre, alle ore 21.35 su Italia 1.

Il succo d'arancia e i fratelli Duke

Nonostante sia una commedia molto apprezzata e dinamica, con protagonisti Eddie Murphy e Dan Aykroyd, Una poltrona per due riserva alcune insidie per coloro che non sono molto avvezzi a questioni finanziarie e legate alla Borsa.

Eddie Murphy e Dan Aykroyd in una scena di Una poltrona per due

La domanda principale è la seguente: perché i ricchi fratelli Duke alla fine del film si ritrovano poveri e senza soldi? Il motivo nasce da un piano ben orchestrato da Valentine (Murphy) e Winthorpe (Aykroyd). I Duke erano in possesso di un rapporto sul raccolto delle arance credendo che sarebbe stato scarso e che quindi il prezzo sarebbe salito. Con queste informazioni in possesso, i Duke pensavano di acquistare contratti futures (prezzo concordato nel presente ma scambio del bene successivo), sul succo d'arancia a prezzi bassi per poi rivenderli a prezzi alti per trarne un profitto enorme.

Tuttavia, Valentine e Winthorpe, intercettato il rapporto, scoprono che il raccolto sarà abbondante, con relativa diminuzione dei prezzi. Il report in possesso dei Duke è in realtà falso perché sono loro ad averglielo fornito.

La conclusione di Una poltrona per due

Quando i fratelli Duke acquistano i contratti futures, Winthorpe e Valentine vendono a prezzi gonfiati. In seguito, viene annunciato che il raccolto è stato abbondante, e il prezzo del succo d'arancia crolla.

Ecco perché i Duke in Una poltrona per due si ritrovano in mano contratti che li costringono ad acquistare a prezzi molto più elevati rispetto al reale valore di mercato. La conseguenza è una perdita considerevole e devastante per le loro tasche. L'altra faccia della medaglia sono proprio Valentine e Winthorpe, che possono ora ricomprare i futures a prezzi stracciati, diventando di fatto ricchi e portando gli avari fratelli Duke alla bancarotta.