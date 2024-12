Ma chi ti conosce?, la recensione: Simona Tabasco e Antonio Folletto per una magica rom-com

Prendiamo due ottimi interpreti, un'idea ben rodata e già ampiamente battuta, e poi lo schema tipico di una personificazione di certe ansie, ben conosciute e (per ora) efficaci. Il tutto, assorbito da un linguaggio che si aggancia al linguaggio televisivo, rivendendo (ed evolvendo?) quei film tv che, per anni, hanno intasato la programmazione dei canali generalisti.

Simona Tabasco e Antonio Folletto

Da questo spunto, e giocando sull'opposto che si attrae (ma dietro c'è un discorso più complesso, o almeno dovrebbe, se vogliamo), ecco Ma chi ti conosce? di Francesco Fanuele, disponibile in streaming, leggerissima rom-com che si appoggia ad un immaginario già visto. Una sorta di "usato sicuro" strutturato dalla sceneggiatura firmata dallo stesso Fanuele, insieme a Stefano Di Santi e, come detto, sorretta quasi interamente dalla bravura del cast.

Ma chi ti conosce?: un amore lungo 1000 anni

Antonio Folletto è Alessio

Tra connessioni cosmi, legami da scoprire e sogni ricorrenti, i protagonisti di Ma chi ti conosce? sono Silvia e Alessio (interpretati da Simona Tabasco e Antonio Folletto). Nemmeno a dirlo, due personalità le più distanti possibili. Lei è un'aspirante violinista, lui invece fa il piastrellista. Intelletto e manualità, eleganza e pragmatismo. Nonostante la differenza, i due sono forgiati da una promessa d'amore giurata 1000 anni prima dai rispettivi antenati. In qualche modo, scoprendosi a vicenda dopo essersi casualmente conosciuti, e scoprendo cosa siano "i sentimenti", Silvia - che però sta per sposarsi - e Alessio - che però è superficiale e lascivo - cominciando ad avvicinarsi, spunti da un moto ancestrale e favolistico.

La bravura di Simona Tabasco e Antonio Folletto

Simona Tabasco è Silvia

Ora, il motivo principale per vedere Ma chi ti conosce? è proprio la bravura di Simona Tabasco e Antonio Folletto. Dietro all'esasperazione costante dei rispettivi ruoli, pensata per ritmare (?) il tono, i due riescono a rimanere sempre credibili (nella loro bravura e nella loro bellezza), oltre all'evoluzione prevedibile e sfilacciata del film, ma coerente rispetto all'obbiettivo dichiarato: intrattenere. Ecco, quella di Francesco Fanuele, mossa da una spinta interessante, è la commedia romantica elaborata per intercettare l'umore e le caratteristiche contemporanee, quando anche l'amore scricchiola davanti alle promesse e ai legami, che, per intuizione, diventano maledizioni e incantesimi. Purtroppo, ben distanti dalla fiaba e dalla magia.

I due protagonisti

Per questo, tra le pieghe di una narrazione che ci prova (riuscendoci solo ad intermittenza), adagiandosi rispetto ad una canonicità propedeutica per acchiappare il pubblico tv (narrazione accompagnata da una costante, invadente e sviolinante colonna sonora), troviamo una scombinata operazione che mischia più concetti senza, forse, centrare mai davvero il punto. Concetti e temi ancora una volta sorretti dal cast principale, e dagli ottimi comprimari (da Giorgia Arena a Paola Tiziano Cruciani, fino al mitico Stefano Bicocchi alias Vito), capaci di dare i giusti colori e le giuste vibrazioni. Una visione, questa, a tutti gli effetti casalinga, e se vogliamo onesta nel suo essere fin troppo semplicistica e derivativa. Tanto basta? Forse. Oggi, che piaccia o no, l'offerta risponde alla domanda del pubblico.