Il commissario Montalbano, stasera su Rai 1 La rete di protezione in replica: la trama

Stasera su Rai 1 alle 21:25 va in onda, in replica, La rete di protezione, il penultimo episodio de Il commissario Montalbano: la trama e il cast.

Il commissario Montalbano torna in TV quando meno te lo aspetti - ovvero anche stasera su Rai 1, ancora in prima serata. Doveva essere l'esordio di Un professore 2 e invece sarà la replica de La rete di protezione, penultimo episodio della serie tratta dai romanzi di Andrea Camilleri. Per comprendere il motivo di un simile cambio di rotta bisogna guardare il palinsesto di Rai 2, che in serata trasmetterà in diretta da Torino la sfida tra Jannik Sinner e Holger Rune. La vittoria del tennista italiano su Novak Djokovic ha alzato la posta in palio e le aspettative per il secondo canale RAI, tanto che anche Mediaset è corsa ai ripari posticipando la prima puntata di Io canto: Generation.

La trama de La rete di protezione

Il commissario Montalbano 14: Luca Zingaretti e Cesare Bocci nell'episodio La rete di protezione

Un nuovo enigma per Montalbano. L'ingegner Sabatello gli porta alcuni filmini in super8 girati per decenni dall'ormai defunto padre che raffigurano sempre la stessa cosa: l'inquadratura fissa di un muro. Il commissario intuisce che non si tratta solo di un fatterello bizzarro, ma che dietro quelle strambe pellicole si nasconde una remota vicenda dalle tinte tragiche e fosche.

Non sarà però solo questo cold case a impegnare il commissario perché, proprio in quei giorni, nella scuola frequentata dal figlio di Augello, viene compiuto uno spaventoso quanto incomprensibile attentato. Due individui a volto coperto fanno irruzione nell'istituto, sparano seminando il terrore fra insegnanti e ragazzi e lanciano un loro minaccioso e oscuro proclama. Un nuovo mistero su cui fare luce e giustizia.

Il cast

Ad affiancare Luca Zingaretti ritroveremo ancora una volta l'affiatato gruppo di attori che ha reso negli anni Montalbano un vero e proprio cult: Cesare Bocci nei panni di Mimì Augello, Peppino Mazzotta in quelli di Fazio, Angelo Russo nelle vesti dell'agente Catarella e la partecipazione di Sonia Bergamasco nel ruolo di Livia, l'eterna fidanzata di Salvo Montalbano. L'episodio, il penultimo della serie, tratto dall'omonimo romanzo di Andrea Camilleri pubblicato nel 2017, vede la partecipazione di Pietro Delle Piane, noto al pubblico del piccolo schermo anche per essere il compagno di Antonella Elia.