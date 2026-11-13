Un cucciolo per Natale, recensione: come resistere a tanta dolcezza?

Complice o forse cavalcando il trend social che vuole l'inizio del countdown natalizio con annessi addobbi e decorazioni, il giorno dopo Halloween, Netflix ha deciso di portarsi avanti e sfruttare quanto più possibile la voglia di festività del pubblico e iniziare con i film di Natale. È arrivato così Un cucciolo per Natale, tratto dal romanzo di W. Bruce Cameron, A dog's perfect Christmas (da cui il titolo originale del film) diretto da Cathryn Michon, moglie di Cameron ed esperta sceneggiatrice della famosa saga canina scritta dal marito: Qua la zampa! e Qua La Zampa 2. La formula è la stessa della fortunata serie di film e romanzi: il punto di vista e la voce narrante appartengono al cane protagonista.

Un cucciolo per Natale: di cosa parla il film

Per Qua La zampa! di Lasse Hallström, il co-protagonista era Dennis Quaid e qui Michon sceglie di doppiare l'effetto, affidando ancora una volta a Quaid la condivisione della scena con il basset hound Winstead. Ambientato prima del Ringraziamento così da facilitare la visione almeno a coloro che iniziano a fare l'Albero l'8 dicembre, il film porta Winstead a presentarci la sua famiglia, conosciuta un Natale di quando era cucciolo ( per questo Buon Natale è la sua parola preferita) e raccontarci come è cambiata negli anni.

i due cani protagonisti di Un cucciolo per Natale

Il cane infatti è spaesato dalla depressione sfociata in noncuranza in cui è caduto suo papà, Sander, da quando sua moglie è morta. Spiaggiato senza voglia né partecipazione a casa del figlio Hunter (Milo Ventimiglia) si lascia vivere sfruttando la gentilezza della nuora Juliana (Kathleen Rose Perkins) già sopraffatta da figlia adolescente Ello (Brooke Lena Johnson), figli gemelli in età da materna e carico mentale oltre i livelli di guardia.

L'improvvisa malattia di Juliana, porterà uno scossone in casa e tutti a rivedere i propri ruoli in famiglia, ad iniziare dallo svogliato Sander che riprenderà lentamente le fattezze di nonno, padre, e forse anche ancora appetibile vedovo. A poco serve ricordare che esistono altri personaggi oltre a Winstead e Sander e un'altra cucciola di corgie poiché i loro archi narrativi sono superficiali e dismessi in poche righe di sceneggiatura e poche trovate interessanti.

Persino il personaggio che la regista Cathryn Michon affida a se stessa, la nuova capa passivo aggressiva di Hunter, ha ben poco di memorabile. Un cucciolo per Natale è dunque una favola godibile per chi ama i film di Natale dove sai esattamente cosa succederà dall'inizio alla fine e per i cinofili, rassicurati dalla sicura sopravvivenza dei cani (non è spoiler ma evidenza).

Dennis Quaid über alles

Per la svolta romantica di Natale, Netflix sembra aver chiaramente puntato su Jared Paralecki, il Dean di Una Mamma per Amica, prossimamente protagonista di Guarding Stars dal 18 novembre, preferendolo di gran lunga allo storico bad boy della serie e chiara star, grazie a This is Us, della serialità Milo Ventimiglia che qui non solo è sprecato ma ha un personaggio quasi monodimensionale ed ai limiti del cliché, quello del padre e marito disattento e assente.

Mary Steenburgen e Dennis Quaid in una scena di Un cucciolo per Natale

Elemento questo che conferma la decisione di W.Bruce Cameron e Michon di puntare tutto sul fascino old school di Dennis Quaid che qui è in effetti l'unico che brilla ed a cui viene dato un ruolo a guida della storia ( da condividere con Winstead). Occasione mancata anche per gli altri quasi inutilizzati caratteristi e attori che avrebbero potuto aggiungere molta più commedia o profondità alla storia, vedi Jennifer Tilly nei panni della vedova in ardente ricerca di un nuovo compagno o Mary Steenburgen, dolce possibile seconda chance per il Sander di Quaid.

Il punto di vista canino

Se in Qua La zampa! il punto di vista del cane e la narrazione delle vicende e dei sentimenti umani attraverso il suo sguardo era, se non altro, generatore di contrappunti comici o riflessione sui nostri drammi da altra prospettiva, per Un Cucciolo per Natale, al malcapitato Winstead vengono affidate una introduzione, qualche commento qui e li principalmente sul cibo e sugli odori e una scena di raccordo per "imboccare" letteralmente il finale al protagonista Dennis Quaid. Troppo poco per aggiungere verve e giustificare la sua presenza. Resta il fatto, ovviamente, che gli attori canini scelti per interpretare i due pelosi sono,ça va sans dire, squisiti.

Le altre storie deboli

Premettendo il fascino indiscusso di Dennis Quaid che è polarizzante soprattutto quando interpreta un burbero come Sander Goss, non è certo questa una giustificazione sufficiente per non impegnarsi a costruire le storie attorno al suo personaggio con un minimo di credibilità e attenzione. A parte lo spreco, come già sottolineato, di bravissimi attori, qui le vite attorno a quella di Sander stanno a stento in piedi, a partire dalle emozioni provate che sembrano filtrate da antidepressivi che impediscono i picchi, sia di felicità che di dolore.

Brooke Lena Johnson e Dennis Quaid in una scena di Un cucciolo per Natale

Si piange compostamente, si ride altrettanto, i problemi gravi, come la possibile sepsi mortale che potrebbe colpire Juliana da un momento all'altro, sono trattati con una distanza che non definiremmo proprio giusta, lo stesso si può dire del possibile licenziamento in tronco di Hunter. E che dire del percorso da "coming of age" che dovrebbe fare Ello (il condizionale è d'obbligo) con la scoperta dell'amore per il bello della scuola, nuovo arrivato e figlio perfetto della perfida capa di Hunter? L'unico momento in cui non sembrano generati dalla AI è quello in cui i due, che nella vita sono degli eccellenti pattinatori, danzano sul ghiaccio in una suggestiva coreografia. Un cucciolo per Natale non osa e non vuole andare oltre le aspettative del pubblico medio di Netflix e finirà nel binge watching delle Feste per poi essere dimenticato.