Toy Story 4: Benji & Fede e Riccardo Cocciante cantano "Hai un amico in me" nel film

Woody, Buzz e Jessie nel teaser del film

Sono 24 anni che Riccardo Cocciante canta Un amico in me, brano di Randy Newman che fa da filo conduttore a tutta la saga di Toy Story: anche in Toy Story 4 non manca l'interpretazione del cantante, a cui si aggiunge il nuovo adattamento firmato da Benji & Fede, duo esploso su YouTube.

Sembrava difficile riuscire a raccontare una nuova storia dopo la perfetta conclusione di Toy Story 3 - La grande fuga, eppure la Disney Pixar ci è riuscita: in questo quarto capitolo, nelle sale italiane dal 26 giugno, ci troviamo di fronte a una nuova vita per il personaggio di Woody, che, detto addio ad Andy, ormai andato all'università, si ritrova tra i giocattoli della piccola Bonnie, che però non lo considera il suo preferito, come invece accadeva prima. Spaesato per aver perso il ruolo di leader, il cowboy capisce che può ancora essere utile lavorando dietro le quinte. È per questo che quando Bonnie, per farsi coraggio il primo giorno di asilo, crea Forky, giocattolo che in realtà è una posata di plastica, le prova tutte per far ambientare il nuovo arrivato.

Toy Story 4: i 10 personaggi che amiamo di più

Toy Story 4: Woody e Forky

Anche una canzone racconta una storia: visto che al centro di questo Toy Story 4 c'è proprio l'importanza della narrazione, abbiamo chiesto in questa intervista ai cantanti se anche secondo loro è fondamentale tramandare racconti alle nuove generazioni: "L'esperienza che trasmette un adulto a un bambino, e anche quello che un adulto impara da un bambino, perché si può imparare da chiunque, è ciò che tramanda una storia, che ti aiuta a crescere umanamente. Quindi sì: è importante" ci ha detto Benjamin Mascolo. D'accordo Riccardo Cocciante: "Una storia si racconta con delle parole, con dei movimenti, nel ballo, con la musica: sono tutti linguaggi che trasmettono dei sentimenti. Quando si pensa alle storie si pensa sempre al linguaggio, invece ci sono tanti modi di raccontare storie: ed è questo il bello".

Toy Story 4, analisi del finale: la Pixar è morta, lunga vita alla Pixar!

La video intervista a Riccardo Cocciante e Benji & Fede