The Vermilion Mask, la recensione: azione, senso di colpa e maschere nell’anime Crunchyroll

L'incipit di The Vermilion Mask, il dark fantasy in arrivo su Crunchyroll dal 10 ottobre, ci ha convinti e divertiti per la dinamicità e creatività degli scontri e la varietà che i poteri delle maschere assicurano.

Tutti indossiamo una maschera, per i motivi più disparati. Spesso è per celare parti di noi, per mostrarci diversi, ma se fossimo nel mondo di The Vermilion Mask potremmo farlo anche per avere dei poteri, scegliendo quella più congeniale alle nostre esigenze del momento. È una delle suggestioni dell'anime in arrivo su Crunchyroll dal 10 ottobre a cui abbiamo potuto dare una prima occhiata in anteprima, tratto dal manga scritto da Dr. Poro e illustrato da Nabana Naba serializzato sulla rivista Young King OURs dal febbraio 2021 e raccolto in 9 volumetti. La versione animata è prodotta dal 100studio e diretta da Tetsuaki Watanabe.

L'eredità maledetta e il viaggio di espiazione di Peru

In un mondo in cui misteriose maschere donano abilità sovrumane a chi le indossa, il giovane Peru d'Arrest viaggia come venditore ambulante, celando un passato tragico. Un tempo era il talentuoso apprendista del leggendario creatore di maschere Gaston Roux, ma la sua vita è stata distrutta quando ha indossato la potentissima "Maschera del Dio della Guerra" e, perso il controllo a causa della volontà omicida dell'oggetto, Peru ha involontariamente massacrato i suoi compagni e il suo stesso maestro.

Il protagonista con una delle maschere

Schiacciato dal senso di colpa, il ragazzo intraprende un oscuro viaggio di espiazione. Il suo obiettivo non è la gloria o il potere, ma la distruzione: Peru ha infatti giurato di scovare e distruggere ogni singola maschera creata dal suo maestro, prima che cadano nelle mani sbagliate. Sulla sua strada, in una sinistra città chiamata Lisblanc, incrocia il cammino di Sonah, una ragazza avvolta nel mistero e segnata da un trauma simile al suo. I due si troveranno ad affrontare insieme nemici spietati, come le truppe guidate dall'enigmatico Gouon, in scontri letali in cui ogni maschera ha uno specifico potere e ogni potere un elevato costo.

Il senso di colpa come spinta narrativa

I primi passi dell'anime sono ben costruiti per definire in parallelo il contesto in cui ci si muove e i personaggi che animano la storia: da una parte Peru e le sue maschere, con tutto ciò che comportano in termini di potenzialità narrative, dall'altra la città di Lisblanc in cui incontra sia una possibile alleata come Sonah, che un antagonista carismatico e ben tratteggiato come Gouon. Intriga soprattutto la spinta emotiva e narrativa del protagonista Peru, con la sua intenzione di rimediare all'errore commesso, ed espirare le sue colpe per la morte del maestro Gaston Roux, dedicandosi alla distruzione delle maschere.

Una scena di The Vermilion Mask

Anche per chi non conosce il manga di Dr. Poro e Nabana Naba, c'è subito abbastanza carne al fuoco per avere un'idea chiara delle caselle che i personaggi andranno a occupare nell'intreccio e del tipo di serie che si andrà a guardare, per la quale il giovane 100Studio, nato soltanto nel 2021 e di recente al lavoro su Black Torch, ha identificato artisti di spessore: oltre alla regia di Watanabe, noto anche per un cult come Blue Lock, abbiamo il buon character design di Hisashi Tojima di MASHLE e la colonna sonora di Alisa Okehazama, già autrice delle musiche de Il monologo della speziale.

The Vermilion Mask, tra creatività e scontri

Come dei personaggi veri e propri, un valore aggiunto è dato sicuramente dalle diverse maschere e dei relativi poteri, che assicurano varietà e creatività a uno degli elementi essenziali di un seinen come The Vermilion Mask è: i combattimenti. Sin da subito vediamo usare a Peru diversi tipi di maschere, che siano strategiche come quella del camaleonte che gli permette di mimetizzarsi o più adatte alla lotta per le caratteristiche dei loro poteri, come quella del gatto o del ragno.

Peru in azione in una scena dell'anima Crunchyroll

Tante maschere, altrettanti poteri che non vediamo l'ora di scoprire e che i lettori del manga già conosceranno. Una verità a cui gli appassionati di questo genere di anime è abituato, come per gli stand di JoJo, tano per fare un esempio tra tanti, che assicurano di mettere in scena sequenze d'azione che non siano solo dinamiche grazie alle animazioni di 100studio, ma anche brillanti e sorprendenti per le idee messe in campo. I presupposti per una serie vivace e divertente ci sono tutti e siamo curiosi di proseguire nella visione per la conferma definitiva.