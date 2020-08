The Umbrella Academy 2, Robert Sheehan e Justin H. Min: “Abbiamo sempre lavorato insieme”

The Umbrella Academy: Robert Sheehan, Aidan Gallagher in una scena

Per la nostra terza intervista esclusiva con il cast di The Umbrella Academy, la cui seconda stagione è ora disponibile su Netflix, abbiamo parlato con Robert Sheehan e Justin H. Min, interpreti di Klaus e Ben Hargreeves. Un abbinamento che esiste dal primo episodio dello show, poiché Ben è morto prima degli eventi che danno il via alla serie e riesce a comunicare solo con Klaus, i cui poteri gli consentono di parlare con i defunti e usarli come armata ultraterrena in situazioni di conflitto.

I due sono protagonisti della divertente sequenza iniziale del terzo episodio, di cui Sheehan svela un retroscena, riferendosi alla scena in cui emerge dal fiume: "C'era un po' di timore prima di girare quel pezzo, perché all'inizio fu rimandato perché il Lago Ontario era troppo inquinato, e poi per un altro motivo. Quando giri una serie c'è sempre una scena che continua a fuggire, e più si aspettava più quel lago maledetto sarebbe stato freddo, e chissà l'inquinamento. 'Povero Rob, magari uscirà dall'acqua con sei dita per piede.' Ma alla fine è stato uno spasso, mi ero preparato per tutta la stagione con le docce fredde, quindi il lago è stato un gioco da ragazzi." N.B. L'intervista contiene spoiler .

INTERVISTA VIDEO DI ROBERT SHEEHAN E JUSTIN H. MIN

Ben 2.0

Se i due attori insieme sono all'origine di molte delle sequenze più spassose della stagione, Justin H. Min è anche al centro di una delle scene più toccanti, nel penultimo episodio, dove è Ben a salvare il mondo, ma a costo della propria non-vita. Il commento dell'attore: "Prima di tutto, è stato molto strano girare una scena senza Robbie. Ho sempre lavorato e parlato con lui, quindi girare con Ellen è stato straniante. È stata una giornata emotivamente difficile, perché non avevo ancora letto il copione dell'episodio finale, ed era tutto un po' avvolto nel mistero, quindi non sapevo esattamente se Ben sarebbe tornato o meno. In quel momento pensavo che fosse la mia ultima scena in assoluto, ed era triste non solo per Ben ma anche per me, come attore. Stavo dicendo addio alla mia famiglia, e andai veramente a salutare i vari membri della troupe a cui mi ero affezionato nel corso di due stagioni. E poi, un paio di settimane dopo, abbiamo ricevuto la notizia, ed era un po' come se fosse stato uno scherzo."

