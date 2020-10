The Room, Il Convento-Heretiks, Doppio sospetto, Hope Lost, The Boxer e I voti DVD-Blu-ray del mese. Parte 2

Nella seconda parte della nostra rubrica mensile Blu-ray-DVD le recensioni di: The Room - La stanza del desiderio, Il Convento-Heretiks, Doppio sospetto, Hope Lost, The Boxer, Dopo la guerra, La messa è finita.

The Room - La stanza del desiderio: una scena del film con Olga Kurylenko

Seconda parte della nostra rubrica mensile di recensioni DVD e Blu-ray all'insegna della tensione. Si parte con The Room - La stanza del desiderio, un curioso mix fanta-thriller uscito direttamente in streaming e ora in direct to video. Inedito anche l'horror Il convento - Heretiks, poi spazio al thriller dalle atmosfere hitchockiane Doppio sospetto, un noir tutto al femminile, e quindi ancora un thriller, ma a sfondo erotico, come Hope Lost. C'è poi l'occasione di riapprezzare in HD un gran film come The Boxer, quindi il premiato Dopo la guerra sulle eredità del terrorismo e infime il ritorno in homevideo di un cult di Nanni Moretti come La messa è finita.

The Room - La stanza del desiderio: la recensione del blu-ray

IL FILM. In The Room - La stanza del desiderio, diretto da Christian Volckman, dopo aver traslocato in una casa isolata di campagna, Kate e Matt (Olga Kurylenko e Kevin Janssens) scoprono all'interno della villa una camera dotata di poteri magici, in grado di soddisfare qualsiasi desiderio. Lei, che da anni non riesce a diventare madre, corona anche quel sogno. Ma la coppia scoprirà che tutti i doni creati dalla stanza hanno anche un'altra caratteristica.

IL BLU-RAY. Grazie a Eagle Pictures, The Room - La stanza del desiderio è disponibile anche in HD con un blu-ray ottimo sul piano tecnico, anche se povero riguardo agli extra visto che è presente solamente il trailer. Il video è di buon livello, con dettaglio efficace in tutte le scene luminose, croma naturale e buona resa della "scomparsa" degli oggetti. Il quadro paga però le numerose scure, e pur rimanendo compatto manifesta una certa pastosità e un nero a tratti opprimente.

The Room - La stanza del desiderio: Olga Kurylenko, Kevin Janssens in una scena del film

DA NON PERDERE. Ancora più convincente l'audio, con un DTS HD 5.1 presente sia in italiano che in inglese capace di regalare un ottimo coinvolgimento. I numeri e gli echi nella villa, lo sfrigolio delle lampade, la comparsa degli oggetti e la loro perdità di materialità quando svaniscono, sono tutti riprodotti con un buon apporto dell'asse posteriore e adeguato supporto del sub, regalando un ascolto sempre piacevole.

I VOTI. Video: 7,5 - Audio: 8 - Extra: 4

The Room - La stanza del desiderio: una sequenza

Il convento - Heretiks: la recensione del blu-ray

IL FILM. Horror diretto da Paul Hyett, Il Convento - Heretiks è ambientato nel XVII secolo e vede protagonista la giovane Persefone (Hannah Arterton), accusata di stregoneria e messa a processo. La salva una Madre Superiora che la ospita in un monastero, un posto che però ben presto si rivela inquietante, tra misteriose presenze e gli strani comportamenti di alcune suore. Forse tutto è dovuto a un macabro rito del passato.

IL BLU-RAY. Per Il Convento - Heretiks solito bel trattamento Koch Media per la collana Midnight Factory, con confezione slipcase e booklet all'interno (peccato che come altro extra ci sia solamente il trailer). Il video è ottimo, naturalmente le tante scene buie non favoriscono un quadro cristallino e un dettaglio al top, ma le immagini rimangono sempre compatte, con un nero solido, un croma desaturato come da fotografia e una buona resa del particolare anche nelle ombre, dove affiora solamente una leggera pastosità.

Il Convento - Heretiks: una scena del film

DA NON PERDERE. Ma l'audio riesce a fare ancora meglio. Il DTS HD 5.1 presente sia per la traccia italiana che quella originale offre un coinvolgimento a tratti molto suggestivo e riesce a regalare quella tensione serpeggiante necessaria in un horror. Tonfi misteriosi, incendi, colonna sonora e comparsa improvvisa di presenze, sono rese in modo adeguato con un asse posteriore attivo e preciso e un sub che quando serve sfodera bassi di un certo peso.

I VOTI. Video: 8 - Audio: 8,5 - Extra: 5,5

Il Convento - Heretiks: una scena del film

Doppio sospetto: la recensione del blu-ray

IL FILM. Avvincente thriller d'atmosfera diretto da Olivier Masset-Depasse, Doppio Sospetto è un noir al femminile vincitore di 9 premi Magritte: ambientato nella Bruxelles di inizio anni Sessanta, vede protagoniste due famiglie che vivono vicine. La serenità e l'amicizia fra le due donne di casa, è messa alla prova da una tragedia: il figlio di una delle due rimane vittima di un incidente giocando su una finestra. Da quel momento, tra le due mamme inizia un vortice pericoloso di sospetti e ripicche che sembra non avere fine.

Doppio Sospetto: Veerle Baetens in una sequenza del film

IL BLU-RAY. Doppio sospetto è disponibile in alta definizione grazie al blu-ray targato CG Teodora distribuito da Mustang. A fronte di un reparto extra povero (c'è solo il trailer), va registrato un ottimo video e un buon reparto audio. Il DTS HD 5.1 presente sia in italiano che in inglese, risponde bene alle sollecitazioni sonore quando la scena lo richiede, con una calda resa della colonna sonora e una perfetta dislocazione di dialoghi ed effetti, pur nel contesto di un film non certo di azione.

DA NON PERDERE. Ma l'aspetto migliore dell'edizione è il video, sempre pulito, compatto e con un bel dettaglio fine che non mostra cedimenti, sia negli esterni dei giardini delle due case, sia negli interni. La cura per il particolare è sempre notevole su tutti gli elementi del piano, e grazie anche a un croma molto naturale, la visione scorre via liscia e piacevole.

I VOTI. Video: 8 - Audio: 7 - Extra: 4

Doppio Sospetto: un'immagine del film

Hope Lost: la recensione del DVD

IL FILM. Thriller del 2014 diretto da David Petrucci, che vanta nel cast anche Michael Madsen e Danny Trejo, Hope Lost è la storia di Sofia, che a causa di un incontro in una discoteca, parte per l'italia con il sogno di un provino, e finisce invece nelle mani di feroci sfruttatori della prostituzione. Inizierà una vita di inferno, con unici spiragli un'amica prostituta che lavora con lei e una cliente particolare con un passato militare e violento.

IL DVD. A sei anni dalla sua uscita, Hope Lost approda finalmente in homevideo con un DVD CG/IE distribuito da Mustang. Il video, pur conservando un'apprezzabile solidità del quadro, è decisamente morbido, con un dettaglio soft che soprattutto nelle scene notturne fa emergere un po' i limiti del formato. In ogni caso la visione resta piaecole e senza eccessive sbavature. Completamente assenti gli extra.

DA NON PERDERE. Decisamente frizzante l'audio, presente in un dolby digital 5.1 che sia nelle musiche che nelle sequenze più movimentate che certo non mancano, riesce a produrre un discreto coinvolgimento. Oltre ai dialoghi puliti, infatti, va registrato l'intervento non potente ma puntuale e preciso dei diffusori posteriori e cenni apprezzabili anche dal sub.

I VOTI. Video: 7 - Audio: 7,5 - Extra: 2

Hope Lost: Mischa Barton in una macabra scena del film

The Boxer: la recensione del blu-ray

IL FILM. Arriva in HD The Boxer, il bel film di Jim Sheridan del 1997, con Daniel Day-Lewis nei panni di un pugile, ex membro dell'Ira, che dopo 14 anni di carcere esce per aprire una palestra a Belfast, tornare sul ring e predicare un po' di pace e serena convivenza fra cattolici e protestanti. Ma l'ala più dura dell'Ira non sarà d'accordo. L'altro problema è la sua relazione con la vecchia fiamma Maggie (Emily Watson), il cui marito è in prigione.

IL BLU-RAY. Approdo in alta definizione per The Boxer grazie al blu-ray distribuito da Koch Media. Il video è pulito e caratterizzato da una leggera grana naturale, fedele come croma e stile alla fotografia dell'epoca. Il dettaglio è morbido ma efficace su tutti gli elementi, con ottimi primi piani e discrete rese sulle panoramiche e nelle scene scure. Per l'audio la traccia italiana si ferma a un DTS HD 2.0 comunque valido, dai dialoghi con timbro un po' secco ma puliti, e un'ambienza comunque più che sufficiente nei momenti più movimentati e sprazzi di bassi nelle esplosioni. La traccia originale in DTS HD 5.1 ha ovviamente qualcosa in più.

The Boxer: una scena con Daniel Day-Lewis

DA NON PERDERE. Buona la sezione extra. Innanzitutto c'è un backstage dell'epoca di 23 minuti con momenti sul set e interventi di regista e cast. A seguire 16 minuti di scene eliminate, Poster e foto di scena che scorrono per 3' e mezzo, il trailer e due commenti audio di regista e produttore, quest'ultimi però non sottotitolati.

I VOTI. Video: 7,5 - Audio italiano: 6,5 - Audio inglese 7 - Extra: 7

The Boxer: una scena con Emily Watson e Daniel Day-Lewis

Dopo la guerra: la recensione del DVD

IL FILM. Diretto da Annarita Zambrano e con protagonista Giuseppe Battiston, Dopo la guerra è un film premiato ai Nastri d'Argento per il Miglior regista esordiente e il Miglior attore protagonista. In seguito all'omicidio di un professore universitario, un ex militante di estrema sinistra condannato all'ergastolo e rifugiato in Francia grazie alla dottrina Mitterrand, è accusato di essere uno dei 'cervelli' dell'attentato. Visto che ne viene chiesta l'estradizione, Marco inizia una fuga con sua figlia Viola.

IL DVD. Uscito nel 2017, Dopo la guerra esce ora finalmente in homevideo grazie al DVD targato Mustang/I Wonder. Un prodotto scarno (non ci sono extra) e discreto sul piano tecnico. Il video però risente molto delle scene scure, dove il nero tende ad affogare molto il quadro finendo talvolta per essere invasivo e facendo perdere i particolari. Decisamente migliori le scene ben illuminate, dove il dettaglio è soddisfacente, il croma naturale e il quadro è più compatto.

DA NON PERDERE. Sicuramente più convincente l'audio, presente anche in un Dolby digital 5.1 piuttosto vivace, che fin dalle prime scene della contestazione all'università dimostra di vantare un asse posteriore attivo e frizzante, anche se un po' limitato in frequenza. Buona anche la resa degli effetti ambientali.

I VOTI. Video: 6,5 - Audio: 7 - Extra: 2

Dopo la guerra: Charlotte Cétaire e Giuseppe Battiston in una scena del film

La messa è finita: la recensione del DVD

IL FILM. Orso d'argento al Festival di Berlino, La messa è finita è uno dei cult di Nanni Moretti, uscito nel 1985 e ora tornato in DVD. Nel film Moretti veste i panni di un giovane sacerdote trasferito da una piccola isola a una parrocchia della periferia romana, dove era vissuto in gioventù. Qui si trova alle prese con amici cambiati, la propria famiglia che si sfascia e parrocchiani tutti alle prese con i propri problemi, a cui lui non sa dare risposta.

IL DVD. Come si diceva, ritorno in homevideo per La messa è finita con un DVD Mustang Entertainment che si rivela discreto sul piano tecnico ma povero di extra, visto che c'è solamente il trailer. Il video è buono ma non esente da pecche, mentre l'audio in dolby digital 2.0 è pulito e dal timbro soddisfacente per un film di oltre trent'anni fa. I dialoghi sono sempre puliti, anche se l'ambienza giocoforza è piuttosto chiusa sul fronte anteriore.

DA NON PERDERE. Il video, pur con i difetti dell'età, offre un quadro abbastanza pulito e compatto, a parte qualche piccolo graffio, ma in genere la solidità delle immagini è assicurata, il dettaglio è buono e la grana sembra naturale e ben integrata alle immagini. Peccato per un brevissimo squadrettamento circa a metà film.

I VOTI. Video: 6,5 - Audio: 6,5 - Extra: 4