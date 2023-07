The Room - La stanza del desiderio stasera su Rai 4, trama e cast del thriller fantastico

Stasera su Rai 4 va in onda The Room - La stanza del desiderio: trama, curiosità e cast del thriller fantastico

Stasera 22 luglio 2023 su Rai 4 alle 21:20 va in onda The Room - La stanza del desiderio, thriller fantastico diretto da Christian Volckman. La scenografia è di Sabrina B. Karine ed Eric Forestier. Raf Keunen ha composto la colonna sonora. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

The Room - La stanza del desiderio: trama

Matt e sua moglie Kate comprano una nuova casa a Westminister; una villa grande che si trova in un posto isolato e che ha bisogno di essere ristrutturata. Dopo aver traslocato la coppia comincia a rimettere in sesto la casa e scoprono una porta d'acciaio che apre su una stanza vuota. Durante i lavori si accorgono di un problema all'impianto elettrico e decidono di interpellare un professionista per individuare e riparare il guasto. Si scopre che tutta la rete elettrica è un intricato garbuglio che si dipana nelle mura e sotto il pavimento della casa.

L'elettricista parla con Matt e Kate del fatto che i precedenti proprietari sono stati assassinati. Matt fa delle ricerche sul duplice omicidio, compiuto da un 'John Doe'. Per puro caso Matt finisce nella strana stanza vuota e, dopo aver desiderato distrattamente un'altra bottiglia di alcol si accorge stupefatto che la stanza ha il potere di rendere reali i desideri materiali. I due si danno alla pazza gioia, desiderando di tutto, da quadri di artisti famosi, a fiumi di denaro contante. Purtroppo la gioia dura poco e Matt e Kate cominciano ad avvertire un senso di vuoto che nessun bene materiale può colmare, specie se ottenuto con nessuno sforzo. Kate, che purtroppo ha avuto due aborti spontanei, decide di chiedere alla stanza un figlio. Dopo che un neonato compare, la situazione degenera e i due scoprono di trovarsi in un mare di guai dal quale dovranno riuscire a scappare prima di rimetterci la vita

Curiosità

The Room - La stanza del desiderio e arrivato nelle sale cinematografiche il 15 aprile 2019.

Justin Chatwin era stato contattato per il ruolo di Matt

Interpreti e personaggi

Recensione e trailer

The Room - La stanza del desiderio è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 71% sul 100% mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 6.0 su 10