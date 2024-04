The Grimm Variations, la recensione: le fiabe dei fratelli Grimm come non le avete mai viste

La recensione di The Grimm Variations, serie anime antologica in sei episodi curata dalle Clamp, che rivisita in forma originale le iconiche storie con cui tutti siamo cresciuti. Disponibile su Netflix.

La fama delle Clamp tra gli appassionati di manga e anime è ben diffusa: d'altronde alle autrici che hanno formato il suddetto collettivo dobbiamo opere chiave come X, Magic Knight Rayearth, Card Captor Sakura e molte altre che hanno entusiasmato prima milioni di lettori per poi conquistare un audience altrettanto vasta anche nelle relative trasposizioni animate. Era stato perciò accolta con molta la curiosità la notizia di un accordo firmato tra le quattro autrici e Netflix, per la realizzazione di una serie antologica ispirata liberamente alle fiabe dei fratelli Grimm, così ben radicate nell'immaginario globale.

I tre personaggi che introducono i racconti

Come vi raccontiamo nella recensione di The Grimm Variations, ci troviamo davanti a sei episodi che ripercorrono per l'appunto altrettante storie classiche scritte da Jacob e Wilhelm Grimm, rivisitate per l'occasione in un contesto tutto nuovo, come d'altronde suggerisce anche il titolo stesso dell'operazione. Un approccio sicuramente originale, che vi andiamo a esporre episodio per episodio per poi trarne un giudizio complessivo nel commento finale.

Cenerentola

La Cenerentola della serie

Già il primo episodio mette subito in chiaro la particolare impronta narrativa, che va a modificare i testi alla base proprio nelle fondamenta, cambiando l'anima stessa dei personaggi. Chi avrebbe mai pensato a una Cenerentola cattiva e psicopatica? E invece qui fin dai primi minuti scopriamo la versione dark del personaggio, che si ritrova a ordire un crudele complotto ai danni delle due sorellastre, passando sempre e comunque in quel ruolo di vittima consacrato dal testo originale. Una vera e propria villain, odiosa fin dalla voce pimpante e stridente, che dialoga con una bambola ed è una stratega del male, subdola e senza scrupoli. Non mancano naturalmente gli elementi chiave del racconto, dalla morte del padre al ballo a palazzo, fino ad un epilogo parzialmente aperto.

Da One-Punch Man a Fire Force, 5 anime da recuperare se ti è piaciuto Kaiju No.8

Cappuccetto rosso

una scena dell'episodio dedicato a Cappuccetto Rosso

La seconda puntata non è da meno, iniziando con una violenza del tutto inaspettata: il sangue scorre a fiumi nelle mira di un crudele serial killer di giovani donne, appartenente ad una sorta di élite segreta conosciuta come il club dei lupi. In un prossimo futuro dove esiste una rivoluzionaria realtà aumentata, figlia di Black Mirror - emergono soprattutto echi da San Junipero - le emozioni forti vanno ricercate nel mondo reale, dove il predatore brama il dolore e la sofferenza altrui. Quando deciderà di spingersi troppo oltre, finirà per trovare pane per i suoi denti, con un inedito ribaltamento dei ruoli che apre le porte ad un finale anche più grandguignolesco: altro che Cappuccetto rosso sangue!

Hansel e Gretel

Una versione alternativa di Hansel e Gretel

Anche qui la storia ha luogo in un background del tutto diverso e se almeno inizialmente lo scheletro base rimanda a quanto tutti conosciamo, molti cambiamenti già nel prologo fanno intuire che la storia prenderà ben presto un'altra strada. I due fratellini crescono in una sorta di orfanotrofio gestito da Mamme e Papà, insieme ad un sacco di loro coetanei; i protagonisti trasgrediscono spesso alle regole e in seguito all'ennesima infrazione vengono puniti. La punizione consiste nel trascorrere una notte al di fuori della mura dell'edificio, nell'attigua foresta, e proprio lì si imbatteranno in una casa abitata da una misteriosa signora, forse una strega, che li spinge a cercare un'altra verità e a scoprire quali siano i veri confini del mondo. Qua si vira verso la fantascienza pura, con risvolti esistenzialisti in un percorso di formazione inaspettato.

Gli gnomi

Il protagonista dell'episodio Gli Gnomi

Forse del lotto questa è l'opera meno conosciuta dei fratelli Grimm, consistente in tre racconti pubblicati nella raccolta Le fiabe del focolare. In questo peculiare adattamento il protagonista è uno scrittore che dopo aver pubblicato un romanzo di grande successo ha avuto un enorme calo di popolarità dovuto a quel blocco d'ispirazione che sembra ormai averlo completamente prosciugato. Immerso nella solitudine e schiavo dell'alcool, l'uomo viene avvicinato una sera in un parco da una strana ragazzina dai capelli rossi e il giorno dopo si risveglia con a fianco un libro che sembrerebbe scritto da lui, anche se egli non ne serba alcun ricordo. Successo e derisione lo portano in una situazione di alti e bassi, durante i quali finirà forse per scoprire di più su se stesso.

Cardcaptor Sakura, la recensione: l'anime delle CLAMP torna su Netflix!

I musicanti di Brema

La rivisitazione de I musicanti di Brema

Eccoci probabilmente di fronte all'episodio più interessante, almeno nell'ottica di una potenziale serie dedicata che potrebbe espandere il background dei personaggi e del relativo setting. Un setting d'ambientazione western / post-apocalittico, che guarda a Trigun, nel quale si muovono quattro eroine action armate di pistola e aggeggi vari. Con una taglia che pende sulle loro teste, le indomite protagoniste cercano di riportare la giustizia in una terra senza legge, affrontando banditi e pregiudizi, facendo forza sulla loro incrollabile amicizia. L'accattivante character design che riesce a caratterizzare al meglio ognuna di loro e un mondo distopico potenzialmente ricco di avventure, rendono questa mezz'ora avvincente e cool al punto giusto, tanto che se ne vorrebbe vedere ancora.

Il pifferaio magico

Una scena del particolare episodio conclusivo

L'episodio conclusivo è anche il maggiormente visionario, con una realtà indefinita nella quale un piccolo villaggio sottostà alle regole imposte da un'anziana saggia, conosciuta come Gran Codice. Maria è una ragazza di diciassette anni che frequenta la scuola locale e per la sua bellezza ha attirato l'attenzione del suo professore, innamorato perdutamente di lei nonostante sia già promessa sposa al futuro capo della comunità. Una sera l'arrivo di un viandante incappucciato, che porta con sé uno strano strumento, sembra poter cambiare potenzialmente il corso delle cose ma una promessa infranta rischia di gettare i protagonisti nell'oblio o aprire le porte verso una nuova consapevolezza.