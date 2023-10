The Flash in 4K UHD, la recensione: vi spieghiamo perché è l'edizione perfetta

La recensione di The Flash in 4K UHD: il controverso film di Andy Muschietti sul supereroe DC mette tutti d'accordo sul piano homevideo. Quella targata Warner a due dischi, per livello tecnico e quantità di extra, è l'edizione perfetta.

Da una parte il fascino del multiverso e dei salti nel tempo, le battute esilaranti, l'ironia costante e la spassosa carrellata di gustosi cameo. Dall'altra effetti speciali rivedibili, una sorta di sensazione di fuori tempo massimo dovuta anche alla travagliata lavorazione del film, e il flop al botteghino. The Flash ha avuto un'accoglienza controversa e ha fatto tanto discutere (qui la nostra recensione), ma dove il film diretto da Andy Muschietti sul supereroe DC interpretato da Ezra Miller mette tutti d'accordo, è certamente nell'edizione homevideo.

The Flash: Ezra Miller in una scena

Quella top a due dischi sfoderata da Warner Bros. Home Entertainment che abbiamo avuto il piacere di ammirare, con il film nella versione 4K UHD e in quella blu-ray, per qualità tecnica e quantità di extra si può praticamente definire l'edizione perfetta. Ma per gli appassionati a caccia di prodotti ancora più sfiziosi, ricordiamo che ci sono anche ben tre steelbook diverse in commercio, anch'esse a due dischi con le versioni 4K e blu-ray. Andiamo allora a vedere perché stiamo parlando di edizione perfetta.

Il video 4K: dettaglio al top e un croma folgorante che abbaglia

Lo diciamo subito per toglierci il pensiero: forse mai, se non in rarissime occasioni, abbiamo potuto ammirare un croma folgorante come quello del video 4K UHD di The Flash. Certo, si dirà, facile parlare di folgorante quando il protagonista è uno che emette fulmini e saette in quantità industriale. Sta di fatto però che la resa sotto questo aspetto, al netto di effetti CGI come detto non certo al top, è a dir poco eccezionale. Grazie alla spinta di HDR e Dolby Vision la tavolozza è semplicemente incredibile con un'ampia varietà di sfumature in ogni scena, soprattutto nei vortici dei viaggi nel tempo fra universi e linee temporali i colori sono esplosivi.

The Flash: un'immagine tratta dal trailer

Il rosso del costume e i gialli e gli arancioni dei fulmini abbagliano e sembrano uscire dallo schermo, la saturazione è davvero audace per tutte le tinte e il tutto è esaltato da neri profondi e una gamma dinamica molto elevata. Ma ovviamente il video non impressiona solo per questo. Il dettaglio è sempre nitido e incisivo, nelle scene ben illuminate tocca vette assolute, ma è ottimo anche in quelle buie e con scarsa illuminazione.

The Flash: un'immagine tratta dal trailer

Ad esempio nella caverna di Batman i particolari emergono dalle ombre e resta sempre una chiara sensazione di profondità. Sudore, sangue, detriti e quant'altro sono sempre dettagliatissimi, per non parlare dei particolari sulle tute di Flash e Batman. Ci sono lievissime flessioni solo su qualche scena maggiormente infarcita di CGI, ma passa quasi inosservata in questo splendore generale. Anche se il disco 4K contiene una marea di extra (addirittura di più rispetto al blu-ray), non c'è traccia di compressione.

Audio, un super Dolby Atmos anche in italiano: che botte dal subwoofer

The Flash: un'immagine tratta dal trailer

Anche l'audio di The Flash non delude, anzi c'è la bella sorpresa di trovare sul disco 4K una traccia Dolby Atmos anche per l'italiano, oltre che per l'inglese. Ed è davvero un gran bel sentire: le tante sequenze frenetiche e movimentate sono un continuo martellamento di effetti da ogni dove fra panning chirurgici, spazialità fronte-retro, sfruttamento della verticalità dei canali di altezza nei voli dei protagonisti. Voli che non riguardano solo Flash, Batman o detriti vari, ma anche i bambini nella scena dove precipitano dall'ospedale.

The Flash: un'immagine tratta dal trailer

Ma dove la traccia impressiona maggiormente è sui bassi, perché arrivano botte davvero pesanti dal subwoofer, che si esalta al massimo con vibrazioni muscolari quando Flash fasa e passa attraverso le pareti, ma anche nelle esplosioni e nei ruggiti dei motori. Per non parlare dei momenti dell'uso della speed force, dei viaggi nel tempo o quelli delle furiose battaglie con i vari cattivi, nei quali si è davvero circondati da un vortice di effetti che travolge e stordisce, in senso positivo ovviamente.

Una marea di extra: oltre quattro ore di materiale

The Flash: un'immagine tratta dal trailer

E veniamo agli extra, un reparto spaziale con oltre 4 ore di contenuti, tutti presenti sul disco 4K (quello blu-ray ne ha parecchi in meno). Si parte con Making The Flash: Worlds Collide (37'), un corposo documentario che fa da dietro le quinte corredato da interviste al cast e alla troupe, filmati sul set con la realizzazione del film durante la pandemia. A seguire Flashpoint: introducing the DC Multiverse (6' e mezzo) con lo sceneggiatore Sterling Gates, il fumettista Mark Waid e altri personaggi che parlano del concetto di multiverso, fondamento del film. Troviamo poi Let's Get Nuts: Batman Returns, Again! (8' e mezzo) sul ritorno di Micahel Keaton nei panni di Batman, quindi The Bat Chase (7') sulla sequenza iniziale dell'inseguimento con la Batmobile, e Saving Supergirl (7') sulla sequenza in cui Supergirl evade di prigione.

The Flash: un primo piano di Michael Keaton

Si prosegue poi con Battling Zod (5' e mezzo), ovvero il dietro le quinte della grande battaglia nel deserto e delle complicazioni di girarla con il covid, quindi Fighting Dark Flash (7') sul combattimento finale e i suoi effetti visivi. Spazio poi a The Flash: The Saga of the Scarler Speedster (38' e mezzo), che racconta in maniera approfondita il personaggio di The Flash e la sua presenza nei fumetti, nei programmi TV e nei film. A seguire Supergirl: The Last Daughter of Krypton (16') tutto dedicato alla protagonista femminile del film, poi dieci scene eliminate per un totale di 14'. A chiudere, preceduto da un trailer di un minuto, troviamo poi The Flash: Escape the Midnight Circus (94'), ovvero tutti e sei gli episodi del podcast con Max Greenfield a dare la voce a Barry Allen, seguiti anche da un dietro le quinte di 2' dello stesso podcast con interviste al regista Henry Loevner e allo stesso Max Greenfield.