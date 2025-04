The Couple, pagelle della terza puntata: Boccoli in modalità dominio (9), Manila, è solo una pastiera (4)

La terza puntata di The Couple rende evidenti le prime divisioni, tra chi mangia di nascosto le pastiere e chi ci piange sopra, ma non intacca il primato, ampiamente giustificato, di Benedicta e Brigitta Boccoli: ecco le nostre pagelle.

Qualcuno si ricordava di The Couple ieri sera? Dopo una settimana di pausa dalla prima serata di Canale 5, dopo quasi due giorni interi di blackout di Mediaset Extra? Ma il reality più denigrato (e ingiustamente sottovalutato, va detto, soprattutto se si pensa che questo avviene rispetto al Grande Fratello 18) degli ultimi anni tira dritto per la sua strada, se poi questa sarà più breve del previsto, ci penseremo la prossima volta.

The Couple, le nostre pagelle di lunedì 28 aprile

Come se niente fosse: Ilary Blasi apre la puntata senza un "dove eravamo rimasti" e senza il messaggio di cordoglio che un po' tutti, dalla RAI a Mediaset, hanno apposto alle trasmissioni andate in onda dopo la morte di Bergoglio.

E per fortuna! Dopo il lutto nazionale più lungo di sempre, dopo i palinsesti fatti col cilicio e la croce di penitenza per una settimana intera, un po' di sacrosanta leggerezza per noi, spettatori in cerca di innocuo intrattenimento.

Manila Nazzaro e la pastiera sotto chiave - Voto: 4

E invece no, perchè gli autori hanno deciso che sarà una puntata incentrata sui drammi pasquali di Manila Nazzaro.

Diffidare sempre di chi carica il peso già gravoso della vita di ulteriori simbolismi: dal piede sinistro al risveglio alle sette strisce della pastiera. Potremmo perdonare la Nazzaro di questa ulteriore inutile pesantezza solo se, appena fuori dal reality, ci regalasse un film horror con lo stesso titolo: la trama, tra affogati nella ricotta, sommersi dal grano cotto, strozzati dalle suddette strisce, si scrive un po' da sola.

Lei invece, coperta da pesanti occhiali neri, piange in giardino perchè qualcuno (Elena Barolo, Benedicta Boccoli, Antonino Spinalbese) è entrato nella sua stanza, ha rubato il dolce pasquale e se l'è pure mangiato. Manila, senza voler mancare di rispetto, ma: è solo una pastiera!

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Gli autori provano a mettere lei e il marito quasi del tutto silente sotto un'altra luce quando li chiamano in disparte per parlare del sogno di avere un figlio insieme. Momento da lacrime sicure, che non farà però dimenticare l'altra immagine della Nazzaro, padrona assoluta di frigo e dispensa.

Dice bene alla fine Francesca Barra: nessuno discute dei suoi lodevoli intenti, ma se in un reality vivi insieme a persone adulte come te che lamentano una certa tirannia, sei tu forse a doverti adeguare. E non i poveri fratelli Mileto a rinunciare ai biscotti.

Benedicta e Brigitta Boccoli power couple - Voto: 9

Quando litigano alzano la voce e ci vuole l'intera brigata per rimetterle insieme. Ma quando giocano allora nessuno sa fare squadra come loro due, e i risultati si vedono: immuni per la seconda settimana di fila. E senza nemmeno essersi spettinate (il loro parrucchiere, d'altronde, è Antonino).

Dalla loro non hanno solo intelligenza, bellezza ed eleganza, ma anche un legame indissolubile, forgiato da una crescita difficile, cominciato quando la minore delle due non era ancora nata. "Ho chiesto a mia madre di darmi una sorellina ed è nato questo meraviglioso bambolotto" è il tenero racconto di Benedicta. "Lei è ancora il mio bambolotto".

Antonino Spinalbese, tutti lo odiano "però è bello" - Voto: 7

Andrea Tabanelli ci perdonerà se qui si parla solo del suo sodale, ma c'è pur da riconoscere ad Antonino Spinalbese un merito: quello di smuovere gli umori della casa come nessuno. Pierangelo lo attacca, Giorgia avvampa al suo passaggio, le Boccoli lo adorano (e lui si lascia ammaliare da Brigitta), le sorelle Testa e i "Nazzadei" gli fanno la guerra.

Un Lorenzo Spolverato qualunque avrebbe già alzato la voce e fatto volare sedie come insulti di fronte agli attacchi e alle quattro nomination. Lui invece resta lì, sornione, cercando di evitare eccessi e brutte figure, facendo i capelli a tutti nella postazione trucco, pelo e contropelo ai suoi avversari solo nella sua testa.

Che Antonino Spinalbese abbia una strategia per piacere al pubblico è evidente, che funzioni pure.

Thais Wiggers ed Elena Barolo eliminate - Voto: 5

Voi ve la meritate Manila Nazzaro. Senza nulla togliere all'ex Miss Italia (che è pure una donna di grande intelligenza e sensibilità), eliminare le ex veline bionde significa giocarsi ancora una volta la possibilità che un programma di intrattenimento leggero faccia quello che è chiamato a fare: intrattenere con leggerezza. E visto che Flavia Vento non resiste mai nei reality più di una settimana, avevamo qui la sua versione in nuce, Elena Barolo, e abbiamo deciso di relegarla al silenzio della platea? Uscite strambe, poesie a tema uccelli e altri doppi sensi, dinamiche di attrazione e pentimento: in una manciata di SMS ci siamo giocati tutto.

La produzione di The Couple ha fatto carte false per escludere dalle votazioni i fandom tossici che infestano il Grande Fratello, ma qui il problema è ancora una volta a monte e si chiama televoto, strumento democratico ma fallace.

La parte forse peggiore sapete qual è? Che ora saremo costretti a sopportare per un'altra settimana la coppia Jasmine Carrisi - Pierangelo Greco, due che si notavano più quando erano stati solo annunciati come concorrenti che ora. Due che probabilmente passeranno pure il prossimo televoto contro Irma e Lucia Testa, perchè, le due sorelle potrebbero averci visto giusto, "tra padre, madre e zia" metterli alla porta potrebbe essere (inspiegabilmente) difficile.