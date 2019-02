Teddy, la recensione dei primi due episodi della serie FoxLife: due gemelle ed un orsacchiotto

Teddy è la nuova miniserie prodotta da FoxLife, in collaborazione con Mercedes-Benz Italia, in uscita lunedì 25 febbraio sui nostri schermi. La storia è quella di due gemelle (entrambe interpretate da Stella Egitto), come spesso accade identiche solo nell'aspetto ma agli antipodi dal punto di vista caratteriale: Marta è molto razionale e ama pianificare ogni aspetto della sua vita, Viola, al contrario, è più impulsiva ed è sempre alla ricerca del brivido delle nuove esperienze. Pur essendo così diverse, le due donne, entrambe architetti di successo, lavorano nello stesso studio, dove si confrontano giorno dopo giorno con i problemi della vita lavorativa.

A vegliare su di loro troviamo poi una sorella maggiore, Giulia (Camilla Filippi), che fin dall'infanzia le ha messe alla prova con piccole prove di abilità che avevano per premio l'orsacchiotto Teddy, amatissimo dalle gemelle. In quattro episodi da sei minuti vedremo Viola e Marta sfidarsi come quando erano bambine, prima scambiandosi di identità e poi addirittura partecipando ad una gara automobilistica.

Uno scambio d'identità dai risvolti inaspettati

Il primo episodio di Teddy si apre con Marta e Viola in ufficio, costrette a lavorare fino a tardi. Dalle primissime battute ci è subito chiaro quanto le due siano diverse l'una dall'altra, Viola vorrebbe tornarsene a casa mentre Marta spinge per restare in ufficio a terminare un progetto importante. La scena si sposta poi alla mattina dopo, le gemelle hanno lavorato tutta la notta e vengono svegliate dalla sorella maggiore Giulia, che arriva in compagnia dell'orsacchiotto Teddy. Giulia, da sempre consapevole di quanto le due facciano fatica a capirsi e a venirsi incontro, gli presenta l'ennesima sfida: scambiarsi di identità per un giorno, vivere l'una la vita dell'altra. Il secondo episodio sarà quindi dedicato a Viola nei panni di Marta, costretta a rifiutare le avances del di lei fidanzato Luca, intento a seguire una rigida tabella di marcia per il concepimento del loro primo figlio.

Un'attrice all'altezza di due protagoniste

Stella Egitto è molto brava nel caratterizzare con poche battute le diverse personalità delle gemelle e, seppur risultando a tratti un po' forzata, è credibile in entrambi i ruoli. Lo show, concepito interamente attorno ai personaggi di Marta e Viola, scorre piacevolmente, riuscendo ad incuriosire lo spettatore alla storia delle protagoniste, che una sfida dopo l'altra si aiutano a vicenda a superare le difficoltà della vita.

L'idea alla base della miniserie è senza dubbio interessante e funziona nel formato da sei minuti in cui lo svolgersi della trama viene circoscritto: da spettatori abituati a ben altri tempi di visione al termine di ogni episodio ci sentiamo però leggermente insoddisfatti, perché ci piacerebbe saperne di più sulla vita di Marta e Alice ma anche di chi le circonda, dalla sorella maggiore Giulia al fidanzato tutto d'un pezzo Luca.

