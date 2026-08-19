Surviving Earth, la recensione della docuserie Sky: il passato che ci ammonisce riguardo al futuro

Impatti di asteroidi, eruzioni e altre calamità: Surviving Earth è un viaggio in 8 episodi tra CGI d'impatto, estinzioni di massa e lezioni chiave sul cambiamento climatico. Su Sky e in streaming su NOW.

La vita sulla Terra è da molti considerata un miracolo. O forse lo è la sopravvivenza sul nostro pianeta: il far sì che la vita vada avanti, persista e resista. Ce lo illustra con efficacia Surviving Earth, docuserie in onda su Sky Documentaries e in streaming su NOW, che ci porta indietro nel tempo per osservare tutti quei momenti in cui le calamità naturali e l'andamento climatico del nostro pianeta hanno causato l'estinzione di specie animali e messo a rischio l'intero ecosistema. Una serie che spiega il passato, ma che in definitiva ammonisce anche il presente e il prossimo futuro.

Ogni volta più forte

Una scena della docuserie

"Questa è la storia della vita sulla Terra, plasmata da eventi catastrofici, dove creature di ogni tipo hanno sempre dovuto trovare un modo per sopravvivere" ci spiega la voce fuori campo di Surviving Earth, aggiungendo che dopo ogni catastrofe la vita è tornata "ogni volta più forte". La docuserie è un viaggio nel tempo che guarda indietro, partendo da 450 milioni fino a 12.000 anni fa, per raccontare nei suoi 8 episodi come il nostro pianeta sia riuscito ad affrontare ed erodere momenti critici: dagli impatti meteorici (come ben sanno i dinosauri) alle eruzioni vulcaniche, passando per variazioni climatiche intense, periodi di caldo estremo, abbassamenti dei livelli del mare e piogge copiose e durature.

La splendida tecnica di Surviving Earth

Otto episodi per altrettanti momenti diversi della storia del nostro pianeta, accomunati da un'ottima realizzazione tecnica. Surviving Earth ha il merito di proporre spaccati ben strutturati e coinvolgenti di quello che è stato il nostro mondo ben prima del nostro avvento: parte dal tardo Permiano con i suoi Scutosauri, passa per il tardo Triassico con la sua umidità e l'inizio del regno dei dinosauri (fino alla loro scomparsa 66 milioni di anni fa), e compie balzi temporali per mostrare i nostri antenati in un ottavo episodio popolato da Mammut 12.000 anni fa.

Un'immagine della serie in onda su Sky e in streaming su NOW

Non ci sono solo i classici dinosauri protagonisti dei grandi eventi estintivi, ma anche altre specie del passato meno consuete sullo schermo, dai cuccioli di Gorgonopsia agli Scutosauri e i piccoli erbivori Elph, realizzati con un'ottima CGI e perfettamente credibili nel loro contesto naturale.

L'ammonimento riguardo oggi

Surviving Earth non si limita a mostrare le specie del passato, ma spiega perché non siano più tra noi, tratteggiando i disastri naturali che hanno messo fine alle loro esistenze. Ha quindi il duplice valore di far conoscere abitudini e biologia di animali meno noti e di documentarne la scomparsa, arrivata inesorabile e spesso drammatica. In questo risiede il valore di ammonimento, considerati i tempi attuali e l'impatto del cambiamento climatico antropogenico.

Un momento drammatico per il nostro pianeta

I disastri mostrati nello show sono dovuti a cause esterne o a cicli naturali con tempistiche geologiche; la crisi attuale, al contrario, è causata dall'uomo e procede a ritmi estremamente più rapidi, rendendo l'adattamento molto più complesso. Ciò che emerge con chiarezza da Surviving Earth è che la singola specie è fragile e può soccombere, mentre la vita in senso generale riesce sempre a proseguire. La serie è una celebrazione della resilienza della natura perché, come ricorda Jurassic Park, "la vita trova sempre una strada".