Spezie e bugie - La piccola cucina di Mehdi, la recensione: il sapore della doppia identità

Spezie e bugie - La piccola cucina di Mehdi è il riuscito esordio di Amine Adjina con Hiam Abbass e Younès Boucif tra commedia, cibo e radici.

Una fiamma che si accende, acqua che bolle, un coltello che affetta verdure. L'immaginario di Spezie e bugie - La piccola cucina di Mehdi è chiara fin dalla primissima scena del film ed è ovviamente legato alla cucina. Non è però l'argomento principale del film d'esordio di Amine Adjina, perché la storia del protagonista Mehdi usa il food, l'argomento caldo degli ultimi anni al cinema, in tv e sui social, per parlare d'altro, per affrontare il tema dell'identità culturale. Senza rinunciare, però, a intrattenere con leggerezza e brio.

Tra il sedano, le zucchine e le carote

Una scena del film di Amine Adjina

La vita del giovane chef Mehdi (Younès Boucif) è un delicato gioco di equilibri: con la madre Fatima (Malika Zerrouki) recita la parte del perfetto figlio di origine algerina, mentre al lavoro coltiva in segreto la passione per la cucina francese e vive una storia d'amore con Léa (Clara Bretheau). Quando Léa pretenderà di conoscere la famiglia di lui, Mehdi finirà incastrato nei suoi stessi segreti e ingaggerà una madre fittizia, l'esuberante Souhila (Hiam Abbass). La menzogna trasformerà il suo mondo in un'irresistibile commedia degli equivoci, costringendolo a fare i conti con la propria identità.

Il contrasto in Mehdi, tra cucina e cultura

Il protagonista di Spezie e bugie interpretato dal bravo Younès Boucif cerca di trovare, e soprattutto mantenere, un equilibrio: da una parte la sua matrice culturale e la necessità di portarla avanti per assecondare la volontà della madre e della famiglia, dall'altra la passione, culinaria e sentimentale, per qualcosa che fa parte della sua vita in quel di Lione, ovvero la cucina francese e quel che prova per Léa. Con questo contrasto, e la necessaria successiva sintesi, il regista porta avanti la metafora identitaria che fa da sfondo al suo film.

Una scena di Spezie e bugie

Ed è un parallelo che funziona, perché sfrutta uno degli elementi che fanno parte dell'eredità culturale di un popolo per rappresentare il difficile passaggio tra le proprie radici e l'accogliere le novità del luogo in cui ci si trasferisce. E valorizza anche la contaminazione, che non è tradimento e rinuncia, ma crescita e conquista. Personale e non solo.

Un riuscito esordio in equilibrio tra toni

E c'è una sorta di contaminazione anche di toni, perché è vero che Spezie e bugie sa essere leggero e vivace, che sa far sorridere il suo pubblico anche grazie alla prova di una Hiam Abbas che si mette in gioco in una veste esuberante e teatrale, ma è ugualmente vero che tutto il cast completa la ricetta di Amine Adjina aggiungendo il proprio sapere, dal burbero ma tenero Bernard, interpretato da Gustave Kervern, all'energia delle tre sorelle di Mehdi, che scardinano i cliché sulle donne maghrebine.

Un momento del film che parla di cucina e identità

E non possiamo non segnalare anche la sottile e delicata nota malinconica di fondo che emerge sulla media distanza e aggiunge profondità ed emozione al racconto. Merito della scrittura leggera ma accorta, ma anche dell'origine teatrale del regista che fa sì che sappia gestire a dovere i tempi dei dialoghi e dei rapporti tra i personaggi, con una messa in scena che non azzarda molto e si mantiene funzionale al racconto e il messaggio che intende veicolare. E spesso non è necessario andare oltre.