Souls, la spiegazione del finale: un'anima può tornare in vita molte volte

Souls è una serie arrivata abbastanza in sordina (e anche rimandata da una prima messa in onda annunciata tempo fa) in Italia, eppure è riuscita a sorprenderci grazie alla costruzione che ricordava quel gioiellino che è stato Dark su Netflix e soprattutto grazie a una forte componente emotiva complice l'introduzione della tematica della reincarnazione in aggiunta a quella dei viaggi nel tempo. Ora, arrivati al finale che chiude tutte le domande lasciate in sospeso, ci riteniamo ancora più soddisfatti grazie ad una chiusura del cerchio davvero delicata e commovente. Ma andiamo a riassumere tutto nella spiegazione del finale di Souls, disponibile su Sky Atlantic e NOW.

Loop temporale

Souls: un'immagine della serie

La potenza emotiva e l'invettiva narrativa di Souls ci era già stata testimoniata dall'aver usato il loop temporale di Ellie come metafora del ciclo fine a se stesso in cui ci si ritrova bloccati quando si perde una persona cara e non la si vuole lasciar andare, e si continua a rivivere l'ultimo giorno della vita di quella persona, chiedendosi se si fosse fatto qualcosa in modo diverso, il risultato sarebbe cambiato. Ellie non riesce a superare la morte del marito Leo, pilota del volo 2205 finito in mare 15 anni prima (nel passato), ma alla fine sceglie la vita della bambina che porta in grembo, Lynn. 15 anni dopo (nel presente) non sembra aver superato del tutto la faccenda, nonostante ci abbia scritto un libro, intitolato simbolicamente come la serie, grazie al lavoro col proprio terapista e soprattutto grazie alla convinzione che non ci sarà una vita dopo quella che sta vivendo che le permetterà di ricongiungersi a Leo. Eppure la telefonata di Jacob, che ora ricorda tutta la sua vita precedente come il pilota, grazie all'incidente in piscina che ha sbloccato la sua memoria, fa vacillare le sue convinzioni. Al memoriale per l'anniversario del tragico disastro aereo, in cui persero la vita 130 persone incluso l'equipaggio, l'adolescente dichiara ufficialmente di aver mentito quando disse che non si trattava di un attacco terroristico ma di un semplice incidente, e soprattutto quando disse di essere la reincarnazione del pilota.

Souls, la recensione: c'è un po' di Dark in questa nuova serie tedesca

Viaggio nel tempo

Souls: una foto di scena

Se lo ha fatto, è perché Jacob è stato travolto (ancora una volta) da una tragedia: il padre Vincent, ex alcolista che picchiava la madre Sara, ha ucciso in un attacco d'ira la nuova compagna della donna, con la quale si era appena dichiarata al mondo. Per starle vicino e per non dare alla famiglia più attenzioni del dovuto, il ragazzo decide di fare un passo indietro e negare tutto, nonostante paradossalmente ora ricordi tutta la vita precedente. Intanto 10 anni dopo (nel futuro) la Lynn adulta dopo essere fuggita dalla setta di Sebastian, è tornata dalla madre Ellie, anziana e morente ma che ha provato un'ultima cura poiché non credeva più in una vita futura in cui avrebbe ritrovato il defunto marito. Rendendosi conto di quanto ora la donna abbia perso la speranza, forse più potente della volontà di vivere, la ragazza vuole fare un ultimo tentativo e rintraccia Jacob, anche lui sopravvissuto. Lo conosciamo da adulto (il casting di questa serie fa davvero concorrenza a quello di Dark), divenuto un poliziotto proprio come la seconda-madre-che-non-ha-potuto-avere mentre simbolicamente ferma alcuni ragazzini che stanno per vandalizzare il monumento dedicato alle vittime del volo 2205. Lynn riesce a raggiungerlo ma quello che ottiene sistematicamente da lui in più occasioni è, ancora una volta, una negazione.

Reincarnazione

Souls: un momento della serie

Grazie ad un dialogo speculare tra madre e figlio in cui questa volta è la donna a far uscire allo scoperto il giovane adulto, Jacob si rende conto che non è più tempo di (rin)negare il potere della fede e ciò che ha dentro, e di attraversare metaforicamente le fasi del lutto fino all'accettazione. Decide così di fare un ultimo dono a quella famiglia che ha perso tanto proprio come la sua. Attraverso una serie di flashback con un montaggio ad arte che si intervallano con quanto accade nel futuro, prima ci viene mostrato come Sebastian al secondo incontro col ragazzino avesse capito che diceva la verità, grazie ad alcuni dettagli che solo Leo poteva conoscere. Inoltre, quando si erano conosciuti, l'adolescente aveva volutamente mentito rispondendo alle domande dell'uomo, che era stato il dispatcher del volo 2205 e si sentiva quindi responsabile per tutte quelle morti, volendole bilanciare con 130 adepti da far passare oltre alla prossima vita: ecco svelato lo scopo della setta. In una sequenza finale che conferma il forte impatto emotivo di Souls, Lynn corre in ospedale dalla madre che ha avuto una ricaduta e sta per lasciare questo mondo, chiamata dal terapista oramai anche amico di famiglia, e li raggiungono a sorpresa anche Sara e Jacob.

Souls: una scena della serie

Quest'ultimo prova a dire finalmente la verità, e alla domanda che già gli aveva fatto Ellie al memoriale, questa volta risponde in modo sincero, confermando il tema della potenza dei rapporti umani alla base della serie e la chiusura definitiva del cerchio: cosa aveva scritto Ellie nel biglietto che aveva dato al marito prima della partenza facendosi promettere che lo avrebbe letto solo una volta in volo? Una parola, come si intitola il finale, un nome: Lynn. Un modo per rivelare all'uomo che era incinta e che sarebbe stata una femmina (per la quale il nome doveva sceglierlo lei), dato che come ci era stato rivelato durante il loop temporale, lui non sapeva ancora della gravidanza, rendendo tutto ancora più doloroso e difficile per la donna post mortem. Sperando sia stato anche per voi come per voi un gran bel viaggio pieno di complicazioni ed emozioni, vi salutiamo alla prossima vita... ops, alla prossima serie!